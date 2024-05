Videón a Robert Fico elleni merénylet utáni pillanatok

Szerdán egy kihelyezett kormányülés után lövéseket adtak le Robert Ficóra, Szlovákia miniszterelnökére az ország középső részén fekvő Handlován – írja a Paraméter a TASR szlovák hírügynökség nyomán. A politikust a merénylet után kórházba vitték.

A lövések akkor dördültek el, amikor Robert Fico a kihelyezett kormányülés után odalépett az őt üdvözlő tömeghez a városi kultúrház előtt. Úgy tudni, a politikust a hasán és a mellkasán érte találat. A földre zuhant, a videón látszik, ahogyan a testőrei menekítették az autóig, amely a kórházba vitte.

A merénylőt eközben a kivezényelt biztonságiak elfogták, egy helyszíni videón látni, amint egy férfit civil ruhás rendőrök tepernek a földre.

#BREAKING: Slovakia's Prime Minster Robert Fico has been shot and injured. Shooter has been captured alive by his security. The incident took place in the town of Handlova, some 150 kilometres north east of the capital Bratislava. PM Fico rushed to the hospital, in surgery. pic.twitter.com/jrI18D2kb4