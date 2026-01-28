A szombaton meggyilkolt 37 éves ápoló haláláról elsőként készített dokumentum nem tartalmaz olyan állítást, hogy a férfi hadonászott volna a fegyverével.
Az amerikai nagykövetség Haitiben közölte, hogy minden induló, illetve érkező járatot felfüggesztettek Port-au-Prince Toussaint Louverture nevű nemzetközi repülőterén.
Éppen építési munkálatokat folytattak a demilitarizált övezetben, a dél-koreai hadsereg hangszóróiból szóló felszólítások és a lövések hatására visszahúzódtak a határ északi felére.
A politikust a hasán és a kezén érte találat, amikor odalépett az őt üdvözlő emberekhez a kihelyezett nyitrabányai kormányülés után. Kórházba vitték, műtéte órák múltán is zajlott még.
A két szerb utas egyike lőtt sérüléseket szenvedett.
A menekülő támadót az egyik járőr lábon lőtte, őt elfogták.
Sok embert őrizetbe vettek.
A 29 éves férfi csak a fegyver hangjára volt kíváncsi, de ezzel is pánikot keltett az angyalföldi társasházban.
Autóból lőttek rá a követség épületére, a támadás tovább élezheti az amúgy is feszült török-amerikai kapcsolatot.
A történet Washingtonban esett meg egy spanyol fiatallal és kutyájával. Rex 16 éves gazdája életét mentve kapott négy lövedéket a testébe. Susy Cadena a fiatalember nagynénje az ABC.es spanyol portálnak azt mondta: a tragikus eset révén tanúi lehettünk a legszebb és feltételek nélküli barátságnak.
Az amerikai kongresszus republikánus képviselőire támadt egy fegyveres a főváros, Washington egyik kerületében, Alexandriában. A képviselők éppen baseballedzésen vettek részt - tudósít az Euronews.
Szombaton gáz-riasztófegyverrel lőttek egy vita hevében a főváros VII. kerületében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint szombat délután a VII. kerületi Szász utcában lévő egyik társasház udvarán B. Zsolt budapesti lakos szóváltásba keveredett egy 18 éves férfival és egy 15 éves lánnyal. B. Zsolt a vita hevében a gáz-riasztófegyveréből egy lövést adott le.
Ismeretlen tettesek rálőttek a rendőrökre kedd délután Brüsszelben, miközben a rendfenntartók házkutatást tartottak egy lakásban a tavaly novemberi párizsi terrortámadásokkal összefüggésben - jelentette a helyi média. A Le Soir című belga lap legfrissebb értesülései szerint Kalasnyikov típusú gépkarabéllyal támadtak a helyszínen lévő rendőrökre, akik közül hárman könnyebben megsebesültek.
Hajnalban heves tűzharc tört ki Párizs északi részén, a Saint-Denis kerületben. A francia terrorellenes alakulatok a pénteki terrorcselekmény belga állampolgárságú kitervelője, Abdelhamid Abaaoud után indítottak hajtóvadászatot a kerületben. A legfrissebb információk szerint nem három, hanem kért ember halt meg, egyikük a magát felrobbantó nő. A hivatalos közlések szerint hét embert őrizetbe vettek, közülük hármat a rendőrség hozott ki a művelettel célba vett lakásból, ketten a szomszédos lakásokban voltak, két másik embert pedig a környéken fogtak el. A Saint-Denis-ben leleplezett kommandó állítólag a La Défense üzleti negyed ellen tervezett támadást, mégpedig a Bataclan egyik öngyilkos merénylőjének utolsó SMS-e alapján.
Újabb lövések dördültek el az egyesült államokbeli Fergusonban az évfordulós megemlékezés végén, vasárnap sötétedés után, a rendőrség közlése szerint három civil és három rendőr megsérült.
Máris veszélybe került a törékeny ukrajnai tűzszünet. Bár tegnap jórészt nyugalom volt Kelet-Ukrajnában, szombaton éjjel már ágyúzást jelentettek az Azovi-tenger partján fekvő, stratégiai fontosságú kikötőváros, Mariupol környékéről. A BBC értesülései szerint egy ellenőrző pontot romboltak le a szakadárok a város keleti bejáratánál, az ukrán kormányerők visszaverték őket. Az oroszbarát erők korábban azt nyilatkozták, mindenképpen be akarják venni a Krím felé vezető átjáró szempontjából kulcsfontosságú várost. Hajnalra alábbhagytak az összecsapások. Az ITAR-Taszsz hírügynökség jelentése szerint az ukrán korányerők Donyecknél bombázták a lázadók állásait szombaton.
A levegőbe leadott lövésekkel fékezték meg a rájuk támadó külföldi árusokat biztonsági őrök egy Mosonmagyaróvárhoz közeli benzinkútnál - közölte a Győr-Moson Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság szombaton a rendőrség honlapján.
Több lövést adott le egy ismeretlen keddre virradó éjszaka a főváros XVII. kerületében, egy Pesti úti társasház előtt parkoló autóra - értesült az MTI.