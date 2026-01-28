Tűzharc, hajsza a terroristák után Párizs egyik negyedében (Videó!)

Hajnalban heves tűzharc tört ki Párizs északi részén, a Saint-Denis kerületben. A francia terrorellenes alakulatok a pénteki terrorcselekmény belga állampolgárságú kitervelője, Abdelhamid Abaaoud után indítottak hajtóvadászatot a kerületben. A legfrissebb információk szerint nem három, hanem kért ember halt meg, egyikük a magát felrobbantó nő. A hivatalos közlések szerint hét embert őrizetbe vettek, közülük hármat a rendőrség hozott ki a művelettel célba vett lakásból, ketten a szomszédos lakásokban voltak, két másik embert pedig a környéken fogtak el. A Saint-Denis-ben leleplezett kommandó állítólag a La Défense üzleti negyed ellen tervezett támadást, mégpedig a Bataclan egyik öngyilkos merénylőjének utolsó SMS-e alapján.