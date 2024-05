Joe Biden és Donald Trump már a nyáron vitázik egymással

nepszava.hu;

vita;elnökválasztás;Egyesült Államok;CNN;Joe Biden;Donald Trump;

2024-05-15 19:14:00

A hivatalban lévő és a volt elnök, akár két bokszoló, egymást kóstolgatta és hergelte a hagyományos őszi elnökjelölti-viták felvezetőjének szánt összecsapás előtt.

Joe Biden jelenlegi és Donald Trump volt elnök egyaránt elfogadta a CNN meghívását a demokrata és a republikánus aspiránsok június 27-re tervezett televíziós vitájára, amellyel már szokatlanul korán megadnák a 2024 novemberében tartandó elnökválasztást felvezető kampány alaphangját – számolt be a szokatlan időpontról a kezdeményező.

Joe Biden a Twitterként ismert, X-re átnevezett közösségi oldalon jelentette be, hogy kész a vitára. – Donald, ahogy mondtad: bárhol, bármikor, bárhol – fogalmazott Biden, amire először Trump csak röviden válaszolt a CNN-nek: „A válasz igen, elfogadom”. Korábban a még nem is hivatalos amerikai elnökjelöltek között is vita alakult ki azok feltételeiről. A CNN megjegyezte, Biden kampánycsapata utalt arra, hogy június végére lezárulhat Trump jelenleg futó büntetőpere.

– Donald Trump két vitát elveszített velem szemben 2020-ban, azóta nem volt ilyen, de most úgy tesz, mintha újra vitázni akarna velem – mondta Joe Biden a közzétett videójában, amelyben viccelődve mondta: „Nos, dobd fel a napomat, haver, akár kétszer is megteszem. Szóval válasszuk ki a dátumokat, Donald, úgy hallom, szerdánként szabad vagy.”

A volt amerikai elnök saját közösségi oldalára, a Truth Social-re posztolt szerdán, nem minden gúny nélkül. – Kész vagyok és hajlandó vagyok vitázni „Görbe Joe”-val a két javasolt időpontban, júniusban és szeptemberben – írta, hogy a javasolt két vitán túl „erősen” többet ajánl. Hozzáfűzte még, hogy ő maga az izgalom miatt „egy nagyon nagy helyszínt szeretne, bár Biden állítólag fél a tömegtől”. – „Csak mondd meg, mikor, ott leszek!” – buzdított Trump.

A CNN közleménye szerint a vitát a hálózat atlantai stúdiójában rendezik, közönség nélkül. A médium felidézte, az első televíziós elnökválasztási vita John F. Kennedy és Richard Nixon között 1960-ban szintén televíziós stúdióban zajlott, ugyancsak közönség jelenléte nélkül. Majd később 1976-tól már élőben, közönség előtt, de moderált körülmények között zajlottak az elnökválasztási szópárbajok.