Pintér Bence: A győriek nem kértek az elmúlt évek stílusából, de az azt megelőző 13 évet sem akarták visszahozni

Vas András;

Fidesz;interjú;Győr;Borkai Zsolt;Dézsi Csaba András;Magyar Péter;Pintér Bence;TISZA Párt;választás 2024;

2024-06-13 05:55:00

A városházán kialakítunk egy szobát, ahová bárki bejöhet, s kikérheti a szerződéseket – mondta a Népszavának Pintér Bence, Győr frissen megválasztott polgármestere. A város vélhetően az egyik legfájóbb veresége a kormánypártoknak, a helyiek 18 év után választottak ellenzéki vezetőt. Interjú.

Nevető harmadik vagy béna kacsa?

Ez jó. Valóban erős a kormánypárti többség a majdani közgyűlésben, ám a győriek úgy döntöttek, engem választanak városvezetőnek. Nem kértek az elmúlt évek stílusából, de az azt megelőző 13 évet sem akarták visszahozni.

A választás előtti napokban Magyar Péter is Győrben járt, a demonstrációján rengetegen voltak. Magyar nem mondta meg, kit támogat, csak azt, kiket nem: Dézsi Csaba Andrást és Borkai Zsoltot.

Egészen pontosan azt mondta, Győrben nincs igazán jó jelölt. A szavazáson a Tisza Párt az országos átlagot meghaladóan szerepelt a városban, ám azt még ki kell majd elemezni, a rájuk szavazók kit támogattak az önkormányzati választáson. Magyar Pétertől valóban nem kaptak konkrét tanácsot, ám láthatóan tudtak dönteni, kire voksolnak.

Dézsi Csaba András a választás másnapján előbb némi meglepetésre gratulált, majd kevésbé elegáns módon alkalmatlannak és hazugnak nevezte, s azt állította nem ért semmihez és programja sincs.

Ez a megnyilvánulása is mutatja, miért nem kértek belőle a továbbiakban a győriek. Mindenkivel így kommunikált, velem újságíróként, de a kollégáival, sőt a városlakókkal szemben is ez a stílus jellemezte. Többek között ennek is köszönheti, hogy megbukott, nem véletlenül tanácsolom a helyi fideszeseknek, ne vele képzeljék el a jövőt. Arról pedig, hogy Dézsi Csaba András mondandójának mennyi a valóságtartalma: a programunk március óta olvasható az egyesület honlapján, bárki megismerhette, s láthatóan a győriek támogatták is.

A legfontosabb pontja az átláthatóság. Ekkora kisebbségben megvalósítható?

Ehhez nem kell közgyűlési többség. A polgármesteri munkám első lépése lesz, hogy megkeresem az önkormányzati cégeket, s felszólítom őket, tegyék nyilvánossá az összes szerződésüket, pályázatukat, a gazdálkodásukat. Ahol ezt nem teszik meg, az ottani vezetéssel nem fogok tudni együtt dolgozni. Emellett a városházán kialakítunk egy szobát, ahová bárki bejöhet, s kikérheti a város szerződéseit, legyen városlakó vagy újságíró.

Úttörő kezdeményezés, de ehhez az is kell, hogy hivatalosan is megnyerje a választást. Lesz újraszámolás?

Eddig nincs olyan információnk, hogy bárki kezdeményezte volna, szerdai állás szerint csütörtökön hivatalos végeredményt hirdethetnek. Amúgy elég furcsa lenne, ha Dézsi Csaba András választási csalásra hivatkozva támadná meg az eredményt, hiszen a voksolást az általa vezetett bürokrácia, adminisztráció vezényelte le. Vagyis, ha bármi elhajlást feltételez, a saját embereit támadja, vádolja.

Dézsi ott ül majd a hatalmas kormánypárti frakcióban ellenzékben. Ott lesz Borkai is. Akár ki is használhatná, hogy két elődje, hogy finoman fogalmazzak, nem kedveli egymást.

Nemcsak Borkai Zsolttal, hanem a kormánypárti képviselőkkel is felvesszük a kapcsolatot. Nem háborúzni akarok, hanem együtt dolgozni a városért. S már most látható, akadnak olyan ügyek, melyek felülírják a pártpolitikát: az óvodák, a rendelők állapota, vagy éppen a közlekedés. Utóbbiról például készült komoly szakmai anyag, igaz, még nem láttuk, ám ha valóban szakmai, akkor érdekes lenne, ha ellenzékből a Fidesz-KDNP elutasítana valamit, melyet még maga kezdeményezett, amikor hatalmon volt.

Győr polgármesterének mozgásterét nagyban meghatározza, milyen a kapcsolata a helyi óriáscégekkel, például az Audival.

Újságíróként normális viszonyban voltam a gazdasági élet vezetőivel, szerintem polgármesterként sem lesz másként. Természetesen le kell ülni mindenkivel, s meg kell ismerni a hátteret is, az Audival például van egy titkosított szerződése a városnak, amit például meg kell még ismernem.

Még cirka négy hónap, mire átveheti a város vezetését, addig a most megbukott polgármester irányt, aki hozhat olyan döntéseket, melyekkel sarokba szoríthatja, simán ellehetetleníti.

Megint csak azt tudom mondani, azt javaslom a kormánypárti politikusoknak, ne Dézsi Csaba Andrást kövessék. Cseppet sem mellékesen: a polgármesternek még van 59 nap kivehető szabadsága.