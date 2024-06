Marco Rossi két-három helyen változtat a házigazda németek elleni kezdőcsapaton

MTI-Népszava;

2024-06-18 22:05:00

A magyar szövetségi kapitány szerint második Eb-mérkőzésünkön lényegében az esélytelenség motiválhatja játékosainkat, az, hogy ellenfelünk nem csak papíron jobb.

Németország a legkeményebb rivális, de megpróbáljuk a legjobbunkat nyújtani. Papíron, sőt, nem csak papíron jobb nálunk az ellenfél, de ez motiválhat minket. Remélhetőleg egy pontot meg tudunk kaparintani, mert úgy reménnyel léphetünk pályára a harmadik körben. Ehhez mindenkinek száz százalékot kell nyújtania – jelentette ki Marco Rossi. A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya keddi sajtótájékoztatóján, egy nappal a házigazdákkal való összecsapásunk előtt önkritikusan nyilatkozott a Svájctól elszenvedett múlt szombati 3-1-es vereségről is.

– Négy éve ez volt az első alkalom, hogy szégyelltem a csapatom játékát az első félidőben. A második már jó volt, de ott is hibáztunk. Összességében háromból két gólt a saját hibánkból kaptunk. Most mindannyian úgy érezzük, hogy nagyon meg szeretnénk mutatni, hova tartozunk. Ez persze nem jelent önmagában győzelmet, de még döntetlent sem, viszont küzdeni fogunk mindvégig – jelentette ki a magyar állampolgársággal is rendelkező, 59 éves olasz szakvezető. Elmondta: két-három helyen tervez változtatni a svájciak elleni kezdőcsapatán.

– A magyar csapat azért nem szokott kétszer egymás után rosszul futballozni, mert a stabilitását az állandósága adja. Sokszor jobb egy játékost lecserélni öt-hat helyett. Azért stabil a rendszer, mert a játékosaink sokat futballoznak együtt. Persze ehhez hozzájárul az is, hogy nekünk nincs olyan mély keretünk, mint Angliának vagy Németországnak – fogalmazott a kapitány. Szerinte a hagyomány sajnos nem elég, a múlt nem számít, így az sem, hogy irányításával a németek ellenkorábban mindhárom alkalommal veretlen maradt a nemzeti együttes.

A szövetségi kapitány védelmébe vette az interneten több mém formájában kifigurázott Ádám Martint, mert szerinte „sok idióta ül a billentyűzet mögött”, és amikor blogokon megsértik a játékosokat, az elfogadhatatlan és tiszteletlen. Úgy vélte, nagyon kellemetlen ami a csatárral történt. – Az ő testfelépítése olyan, amilyen. Reméljük, gólt fog lőni az Eb-n, az nagy megelégedettséggel töltene el. Kivételes srác, örülünk, hogy itt van velünk – fűzte hozzá a tréner.

Arról viszont már egyik védőnk, Lang Ádám beszélt, hogy ő az egyik, aki kimarad a kezdőcsapatból. Schäfer András, az Union Berlin középpályása aki az előző Eb-n fejelt egy gólt a kapus Neuernek, ugyancsak Németországban, kifejtette, semmiképpen sem hátrány, hogy a magyar keret tagjai közül sokan játszottak már ebben a stadionban, a csaknem 55 ezer néző befogadására alkalmas stuttgarti MHP Arénában több német válogatott játékos ellen.

Az Európa-liga 2020-as döntőjének játékvezetője, a holland Danny Makkelie sípjelére szerdán 18 órakor kezdődik a magyar-német összecsapás, melyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít.