Megjelent a tervezet, teljesítményértékelés és szabadság helyett „pihentetés” jöhet a honvédeknél

M.A.;

Magyar Honvédség;kormányrendelet;katonák;honvédség;

2024-06-19 08:05:00

A dokumentum alapján már nem elég felfüggeszteni, meg is kell szüntetni a párttagságot a szolgálati viszony idejére, és megtiltják az „internetes felületeken” való megjelenést, ha az a szervezet társadalmi megítélését ronthatja.

Július elsejétől lépne életbe a 21 ezer hivatásos és szerződéses katona életét alapjaiban megváltoztató kormányrendelet, amelynek társadalmi vitája most zárult le és a tervezett menetrend szerint hamarosan meg is kell jelennie a Magyar Közlönyben – írja a hvg.hu.

A rendelettervezet rögzíti, hogy

a honvédségi feladatok megvalósítása érdekében a katonai szolgálat szigorú függelmi rendben, egyes alapjogok korlátozásának elfogadásával, a testi épség kockáztatásával, akár az élet feláldozásának vállalásával valósul meg.

A portál információi szerint tavaly tavaszig folyamatosak voltak az egyeztetések a szakszervezetekkel, így áttételesen az állománnyal is a honvédek jogállásáról szóló törvény átfogó reformjáról, ám a folyamat a nyár elején megszakadt. A tervek szerint az új jogállási törvény tavaly szeptemberben került volna az Országgyűlés elé, ám az átfogó módosító javaslatot végül nem nyújtották be, és a túl sok kritikus pont miatt átdolgozásra „házon belül” is visszavonták a koncepciót.

Később azt tervezték, hogy apránként írják át a törvényt. Egy tavaly év végi Alaptörvény-módosítás több ponton is érintette a katonaságot. Rögzítette, hogy a haza védelme „nemzeti ügy” és eltörölte a honvédségi szakszervezeteket, továbbá biankó felhatalmazást adott a miniszternek a katonaság rendszerének átalakítására. Már nem is próbálkoztak tovább a jogállási törvény apránkénti átírásával, inkább hatályon kívül helyezték az egészet. Az erről rendelkező idén tavaszi törvénymódosítás pedig jelezte, az új szabályozás kormányrendeletként érkezik majd.

Ez, a honvédek jogállásáról szóló, 31 oldalas kormányrendelet-tervezet készült el most és került fel a kormány honlapjára. A dokumentum szerint

megszűnik a jelenlegi, egyértelmű kereseti szinteket tartalmazó illetménytábla és helyette sávos bérezés lesz, egy tól-ig határon belül a katona parancsnoka dönt a fizetés konkrét összegéről. A honvéd teljesítményértékelés alapján, felmentéssel el is bocsátható.

a próbaidő időtartama a jelenlegi 6-ról 4 hónapra csökken. A szabadság ebben a formában megszűnik, helyette „szolgálatmentes” időszak lesz, és az elöljáró döntheti el, mikor veszi ki a katona ezeket a napokat, mikor van „pihentetés”.

honvéd szakszervezetek már nincsenek, de az új szabály szerint a katona más érdekképviselet tagja sem lehet.

eddig csak felfüggeszteni kellett a párttagságot a szolgálati viszony idejére, mostantól meg is kell szüntetni.

a honvédségnél korlátozzák, megtiltják az „internetes felületeken” való megjelenést, ha a szervezet társadalmi megítélését ronthatja.

Mint azt a hvg.hu kiemeli, az, hogy a jövőben egyetlen ember, a honvédelmi miniszter rendeletben módosíthatja a katonáskodás minden lényeges körülményét, azt jelenti, hogy a törvényhozó hatalmi ágtól, a parlamenttől a végrehajtó hatalomhoz, a kormányhoz kerül egy létfontosságú hatáskör.