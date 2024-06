Orosz hackerek ellen vezetett be szankciókat az Európai Unió

MTI-Népszava;

Oroszország;Ukrajna;hackerek;kibertámadás;szankciók;orosz hackerek;

2024-06-24 16:46:00

A vagyonbefagyasztás mellett arról is döntöttek, hogy uniós állampolgároknak és szervezeteknek tilos pénzeszközöket bocsátaniuk a jegyzékbe vettek rendelkezésére.

Az Európai Unió hat orosz hackerrel szemben vezetett be szankciókat a tagállamok és Ukrajna ellen elkövetett, rossz szándékú kibertevékenységek miatt – közölte az Európai Unió Külügyek Tanácsa hétfőn.

Az uniós tanács luxembourgi ülésén meghozott döntés hat érintettje a közlemény szerint

részt vett a tagállamok és Ukrajna létfontosságú infrastruktúráját, valamint minősített adatok tárolásával és feldolgozásával foglalkozó, illetve kormányzati vészhelyzetet elhárító rendszereket érintő kibertámadásokban.

Ez az első alkalom, hogy az EU korlátozó intézkedéseket vezet be olyan kiberbűnözőkkel szemben, akik zsaroló- vagy más rosszindulatú vírusokkal elkövetett káros tevékenységet folytatnak alapvető szolgáltatások, például az egészségügy és a banki szolgáltatások ellen.

A listára

a Callisto nevű orosz hackercsoport két tagja,

az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) által támogatott Armageddon hackercsoport két tagja,

valamint a rosszindulatú kém- és zsarolóprogramok működtetéséért felelős Wizard Spider-csoport tagjai kerültek fel.

A büntetőintézkedések vagyon-befagyasztást jelentenek, valamint azt, hogy uniós állampolgároknak és szervezeteknek tilos pénzeszközöket bocsátaniuk a jegyzékbe vettek rendelkezésére.

Az EU kiberbiztonsági szankciórendszerének hatálya alá jelenleg 14 ember és négy szervezet tartozik.

Az uniós tanács közleménye szerint az új szankciók kivetésével az EU és tagállamai megerősítik, hogy készek fokozni erőfeszítéseiket, hogy erőteljesebb és tartósabb választ adjanak az EU-t, annak tagállamait és partnereit célzó, tartósan fennálló, rossz szándékú kibertevékenységekre. Az EU továbbra is elkötelezett a globális, nyitott és biztonságos kibertér mellett, és ismételten hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a nemzetközi együttműködést a szabályokon alapuló rend előmozdítása érdekében ezen a területen. A tanács leszögezte, az EU tovább fogja erősíteni együttműködését mások mellett Ukrajnával a kibertér nemzetközi biztonságának és stabilitásának előmozdítása, a globális ellenállóképesség növelése, valamint a kiberfenyegetésekkel és a rossz szándékú kibertevékenységekkel kapcsolatos tudatosság növelése érdekében.

Az Európai Unió Külügyek Tanácsa 2019 májusában hozta létre a rossz szándékú kibertevékenységekkel szembeni korlátozó intézkedések közös uniós keretét. A keret lehetővé teszi az EU és tagállamai számára, hogy minden szükséges intézkedést, adott esetben akár korlátozó intézkedéseket is alkalmazzanak az EU és tagállamai önállóságát és biztonságát célzó rossz szándékú kibertevékenységek megelőzése, az azoktól való elrettentés és a reagálás érdekében.

2021 szeptemberében a Külgazdasági és Külügyminisztérium informatikai rendszereit is orosz hackertámadás érte. Erről először 2022 tavaszán jelentek meg hírek, de a fideszes politikusok akkor elintézték az ügyet azzal, hogy csak egy kampányhazugságról van szó. Nemrég azonban a 444 olyan új dokumentumokat mutatott be, amelyek bizonyítják, hogy Oroszország katonai és polgári titkosszolgálatai széles körű hackertámadást hajtottak végre a magyar külügy rendszerei ellen, az orosz Barátságért kitüntetéssel ékesített Szijjártó Péter vezette magyar diplomácia pedig pontosan tudott is erről.