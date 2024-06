Sokan nem értek rá átvenni közgyűlési megbízólevelüket, de volt olyan is, aki saját fotóssal érkezett

Szalai Anna;

Budapest;Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;Fővárosi Közgyűlés;Tüttő Kata;Böröcz László;megbízólevél;Magyar Péter;Szentkirályi Alexandra;

2024-06-24 18:00:00

A bejutó listavezetők közül csak Vitézy Dávid jelent meg az eseményen. Magyar Péterék már most sem tudtak egyszerre két helyen lenni.

Foghíjasra sikerült a következő Fővárosi Közgyűlés első hivatalos fellépése a Városházán. A Fővárosi Választási Bizottság elnöke, Fazekas János hétfőn átadta a megbízóleveleket a Fővárosi Közgyűlés 2024. június 9-én mandátumot nyert tagjainak.

Ahogy arról korábban írtunk: az új Fővárosi Közgyűlést a 32 képviselő és a főpolgármester alkotja majd. (A főpolgármester-választás eredménye ellen Karácsony Gergely és kihívója Vitézy Dávid is fellebbezett, így annak eredménye egyelőre nem jogerős.) A jelenlegi fővárosi közgyűlés tagjai szeptember végéig hivatalban maradnak, az új testület október elsejével kezdi meg a munkát.

A 32 képviselőből azonban már az első hivatalos aktusról is sokan hiányoztak, a hivatalos fotó tanúsága szerint alig több mint felük vette át személyesen a megbízólevelét. Voltak ugyanakkor, akik komolyan vették a meghívást, többen is családdal érkeztek. Budavár újdonsült polgármestere, a Rogán Antal mellett politikai gyakorlatot szerzett fideszes Böröcz László pedig még saját fotóst is hozott. Sára Botond, a Józsefvárosban polgármester-választást bukó főispán is eljött, holott állítólag szívesebben engedte volna el ezt a mandátumot és maradt volna a fővárosi kormányhivatal vezetője.

Szélesen mosolyogva vette át a megbízó levelet az Európai Parlamentből az ellenzéki koalíció gyenge szereplése miatt kiszoruló, de a DK-MSZP-Párbeszéd fővárosi listáján elől szereplő, így a közgyűlésbe bejutó Tüttő Kata, jelenlegi főpolgármester-helyettes. Ott volt a Karácsony Gergely ellen induló Vitézy Dávid volt államtitkár is, az Újpesten újrázni meg sem próbáló Déri Tibor, valamint Radics Béla, akinek nem volt ismeretlen terep a Városháza Díszterme, hiszen többször is ott volt a Karácsony ellen tiltakozó molinót lobogtató fidelitasosok között.

Vitézy Dávidot leszámítva egyetlen listavezető sem jött el. Karácsony Gergely vélhetően a Kúria főpolgármester-választás végeredményét kimondó döntésére vár. Ha nem ismétlik meg a szavazást – két kerületben vagy Budapest egészén – akkor főpolgármesterként folytatja. Ebben az esetben a pártlistán soron következő lép a helyére: Keszthelyi Dorottya, akit a XIII. kerületben is képviselőnek választottak és jelenleg Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes kabinetjében dolgozik.

Nem tudott időt szakítani az eseményre Szentkirályi Alexandra volt kormányszóvivő sem, aki a szavazás előtt két nappal lépett vissza, arra buzdítva a Fidesz-szavazóit, hogy Vitézy Dávidra voksoljanak. Azt ugyanakkor határozottan állította, hogy beül a Fővárosi Közgyűlésbe. A kétfarkú kutyapártosok listavezetője Baranyi Krisztina Ferencváros újrázó polgármestere sem jelent meg, ahogy a XII. kerületben győzni tudó Kovács Gergely és Döme Zsuzsanna a két másik mandátumot nyert kutyapártos sem.

Hiányzott az eseményről Magyar Péter is, a Tisza párt alelnöke, aki arról már megszavaztatta híveit, hogy beüljön-e az Európai Parlamentbe, „Szavazói kérésnek” engedve be is ült, miközben sikeresen bekormányozta pártjának képviselőit az Európai Néppártba. A Fővárosi Közgyűlésben való részvételről egyelőre nem nyilatkozott és szavazást sem indított ez ügyben. A fővárosi mandátumot szerzettek listájáról rajta kívül egyébként még négyen szintén becsekkoltak már az EP-be. Kérdés, hogy hányan adják át helyüket a listán soron következőnek. Nagy választék nincs, hiszen a Tisza fővárosi listája mindössze 14 névből áll, ellentétben például a Fidesz-listával, amelyen 96 év sorakozik.

A párhuzamos munkát az EP-ben, illetve a Fővárosi Közgyűlésben elvileg nem tiltja egyetlen jogszabály sem. De nehezen tűnik kivitelezhetőnek, hogy egyszerre két helyen végezzenek felelősségteljes munkát, főként úgy, hogy javarészt új nekik a feladat, különös tekintettel a fővárosi önkormányzatra. Az pedig még meglepőbb lenne, ha Magyar Péter bevállalná a Fővárosi Közgyűlés harcait az EP-képviselőséggel és a 2026-os választásra való felkészüléssel párhuzamosan. Jelentősége ugyan nincs, de jelzésértékű, hogy a mindkét listán mandátumot szerző öt képviselőből négyen – Magyar mellett Kulja András, Lakos Eszter és Gerzsenyi Gabriella – az EP megbízólevelek átvételét választották a fővárosi helyett. Egyszerre már most sem tudtak két helyen lenni.

A fővárosi mandátum elméletileg bármikor visszaadható, így akár a közgyűlés októberi alakuló ülése előtt, vagy a ciklus bármely időpontjában. A távozó helyét bárki megkaphatja a pártlistáról, ám ha elfogynak a nevek, akkor betöltetlen marad a hely, listás választásra nem írnak ki új választást.

Vitézy Dávid viszont az LMP lista két másik mandátumot szerzett jelöltjével - Gál Józseffel és Szilágyi Annával - együtt vette át a megbízó levelet. Ahogy közösségi oldalán írta: „akárhogy is alakul majd ki a közgyűlési többség, akármi is lesz a folyamatban lévő jogorvoslatok vége a főpolgármester-választáson, akár lesz új választás, akár nem, egy biztos: a Fővárosi Közgyűlés munkájában maximális konstruktivitással fogunk részt venni a budapestiek érdekeit szem előtt tartva”. A cél az, hogy főpolgármesteri program minél több eleme valósuljon meg, beleértve a BKK-rendészetet és a külső kerületekre való nagyobb odafigyelést.