Nagy Márton: A legjobbak leszünk a világon az akkumulátoriparban





2024-06-29

A nemzetgazdasági miniszter mert nagyot álmodni, és szerinte már most a GDP öt és fél százalékát adja az elektromos autók kiszolgálására épülő ágazat, amit hamarosan megduplázhatunk.

Éves szinten 10 milliárd euró értékben exportál Magyarország akkumulátort és hozzá kapcsolódó termékeket, jelenleg a bruttó hazai termék (GDP) öt és fél százalékát az akkumulátoripar adja, és ha a tervezett nagy gyárak is elkezdik a termelést, ez az adat 10-11 százalékra emelkedhet – jelentette ki Nagy Márton a nemzetgazdasági miniszter pénteken a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tarcalon egy gazdaságpolitikai rendezvényen, ahol azt állította: „Ebben az ágazatban a legjobbak leszünk a világon GDP-arányosan is”.

Ugyan a tárcavezető elismerte, hogy az elektromosautó-ágazatban lassulás látszik, például Németországban, ahol egy nap alatt szüntették meg a támogatást az ilyen típusú autókra. – A franciák a végletekig támogatják az elektromos autók vásárlását, tehát nagy a töredezettség ezen a területen az Európai Unióba – tette hozzá, s arról is beszélt, hogy az elektromos autózásról összeurópai csomag összeállítására készülnek a tárcánál. Adatai szerint Kínában már meghaladta a harminc százalékot az elektromos autók aránya az új autók eladásában, ami Európában tizenöt, az Egyesült Államokban pedig öt százalék körül alakul, míg Magyarországon a mutató hat százalék.

Nagy Márton szerint két-három év múlva lendülhet fel újra az elektromos autók piaca, a kutatók most a jobb és olcsó akkumulátor kidolgozásán munkálkodnak. Megjegyezte, a foglalkoztatás terén Magyarországon 80 ezerrel csökkent az inaktívak száma. – Aki ma Magyarországon dolgozni akar, az talál is munkát – fogalmazott a miniszter, aki szerint a jövőben megszigorítják a vendégmunkások fogadását, és külföldi dolgozókat „csak arra a területre engednek be, ahová már nem jut magyar munkaerő”.