Őrizetbe vették az egyik bucsai mészárost Oroszországban, de nem háborús bűnökkel, hanem nagyszabású csalással gyanúsítják

2024-07-04 20:40:00

Artyom Gorogyilov ezredes az Ukrajnában elkövetett leghírhedtebb tömeggyilkosság helyszínén vezényelt. Az FSZB mostani akciója a májusban kezdődött Szergej Sojgu védelmi miniszter menesztésével kezdődött putyini tisztogatás része lehet.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) őrizetbe vette a 83. önálló légideszant-hadosztály parancsnokát, Artyom Gorogyilov ezredest, aki az orosz egységeket irányította a 2022. február-márciusi bucsai mészárlás során – írja a Unian ukrán hírügynökség a Kommerszant orosz napilap híre nyomán. Artem Gorogyilovot az FSZB katonai kémelhárító tisztjei vették őrizetbe, és különösen nagyszabású csalással gyanúsítják, amiért tíz év börtönt is kaphat. Az ezredest oroszországi Rjazanyban vették őrizetbe, majd Moszkvába vitték, és átadták az Orosz Föderáció Nyomozó Bizottsága katonai nyomozó főosztályának.

Az Unian kiemelte, Artyom Gorogyilov a 2022. február-márciusi tömeggyilkosságok idején az Alekszandr Nyevszkijről elnevezett 234. önálló légi rohamezredet irányította. A The New York Times vizsgálata szerint ez az ezred Bucsa városában tartózkodott a és katonái civileket öltek meg abban az utcában, a Jablonszkaján, ahol később a holttestek többségét megtalálták.

Hivatalosan az ezredest különösen nagy összegű csalással gyanúsítják, a még csütörtökön lefolytatott nyomozás után katonai bíróság elé állítják a férfit. Azt egyelőre nem közölték mekkora összegű csalást követhetett el, de az orosz büntető törvénykönyv szerint a „különösen nagy összegek” 1 millió rubeltől, nagyjából 3,86 millió forinttól kezdődnek.

Eközben az orosz Kommerszant Bucsát meg sem említve azt írja, hogy Artyom Gorogyilovot 2023-ban tették fel az Egyesült Államokba való beutazási tilalom alá tartozó személyek szankciós listájára. Neve számos külföldi médiában megjelent az „Ukrajnában elkövetett háborús bűnökkel összefüggésben”, de azokat a vádakat az orosz lap szerint a moszkvai védelmi minisztérium kategorikusan cáfolja.

Az Unian szerint az őrizetbe vétel illik Vlagyimir Putyin orosz elnök nagyszabású tisztogatásának a sorába, amely májusban, Szergej Sojgu védelmi miniszter menesztése után kezdődött a Kremlben. – Rövid időn belül több befolyásos tábornokot is letartóztattak, köztük olyanokat is, akik közel álltak Soiguhoz. A letartóztatások a korrupcióra hivatkozással történtek, bár az orosz politikát ismerő szakértők egyike sem hiszi el, hogy ez a valódi ok, mert az orosz hadseregben mindenki lop.