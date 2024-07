Szijjártó Péter ukrán kollégájával egyeztetett a washingtoni NATO-csúcson

Á. B.;

Ukrajna;Szijjártó Péter;Dmitro Kuleba;

2024-07-10 20:41:00

A miniszter szerint durva eszkaláció fenyeget.

Magyarország akciótervet adott át Ukrajnának, amelyben a határon átnyúló gazdasági együttműködés fejlesztésére, különleges gazdasági zónák létrehozására tettek javaslatot - tájékoztatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Washingtonban a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

A tárcavezető arról számolt be, hogy előző nap ukrán kollégájával tárgyalt nagyjából egy órán keresztül, amelynek során átadott egy akciótervet is. Ebben a határon átnyúló gazdasági együttműködés fejlesztésére, a határ két oldalán különleges beruházási, gazdasági zónák létrehozására tettek javaslatot.

Új határátkelők megépítésére, a Tisza-híd felújítására és új vasúti összeköttetésekre tettem javaslatot, továbbá arra is, hogy az energia terén is vonjuk szorosabbra az együttműködésünket, mert nyilvánvaló, hogy ha két szomszédos ország együttműködik, az az energiabiztonságot kölcsönösen tudja javítani. Az oktatási és a humán együttműködés tekintetében is ennek a fokozására tettem javaslatot. Úgyhogy reméljük, hogy ez az új, a kapcsolatainkat más fejlődési keretbe helyező akcióterv létre fog tudni jönni - tette hozzá. Illetve azt közölte, hogy ukrán hivatali partnere tanulmányozni fogja a magyar akciótervet, s visszaküldi majd a javaslatait.

Szijjártó Péter arról is beszélt az előző napi tárgyalásai tükrében, hogy a kijevi kormány nagyra becsülte az előző heti magyar-ukrán csúcstalálkozót.

Világosan látszik, hogy az álláspontok a háború tekintetében a háborúzó felek között nagyon messze állnak egymástól. Az is világos, hogy másként tekintünk a tűzszünet és a béketárgyalások lehetőségére. Szóval itt még nagyon sok munkát kell végezni annak érdekében, hogy valóban eljussunk a békéig, de dolgozni kell rajta, mert amit mondunk hetek óta, az sajnos napról napra bebizonyosodik, mert nagyon súlyos, nagyon durva eszkalációs kockázat néz ki. A háborús események egyre brutálisabbak a fronton, ami nyilván a következménye annak, hogy egyre több fegyver van a frontvonal mindkét oldalán. Ha azok a fegyverek ott vannak, akkor be is vetik őket egymással szemben, s látjuk a kegyetlen következményeket, akár a gyermekkórházat ért támadást, az ember szíve megszakad - mondta.

A miniszter arra is kitért, hogy ukrán kollégájával megállapították, hogy az ukrán európai uniós csatlakozási tárgyalások megindulása egyfajta új fejezetet nyit a két ország együttműködésében, hiszen Kijev az EU előtt vállalta a magyar nemzeti közösség elvett jogainak helyreállítását.

„Ez innentől kezdve már formálisan sem csak egy kétoldalú kérdés, hanem európai kérdéssé vált, mert az Ukrajna csatlakozási tárgyalásairól szóló keretdöntés, amelyet az Európai Unió hozott, tartalmazza ezt a kitételt. Innentől kezdve nekünk Brüsszelben folyamatosan ezt kell számon kérni, erre kell figyelni, hogy a nemzeti közösség jogait adják vissza. Ez viszont megadja a lehetőséget arra, hogy kétoldalú keretben egy új megállapodást kössünk a két ország közötti együttműködés olyan szintű fejlesztéséről, amely jó Ukrajnának, jó a magyaroknak” - fogalmazott Szijjártó Péter.