Drámai videóval figyelmeztet az amerikai nagykövetség: Magyarország Vlagyimir Putyintól való függősége veszélyes választás

2024-07-12 20:48:00

Az Egyesült Államok budapesti képviselete kiemeli, a nyugati szövetségi rendszerben csak egyetlen ország van, amely nem csökkenti, hanem növeli Moszkvától, a háborús agresszortól való függőségét.

Míg Magyarország szomszédai csökkentik az Oroszországtól való függőségüket, addig Magyarország ennek ellenkezőjét teszi. Miközben Magyarország marad az egyetlen uniós ország, amely 100 százalékban Putyin Oroszországától függ nukleáris fűtőanyag tekintetében, az Egyesült Államok törvényt hoz az orosz uránimport megszüntetéséről – olvasható a budapesti amerikai nagykövetség pénteki Facebook-videójához fűzött bejegyzésében. – Magyarország Putyintól való függősége egy választás, és ez veszélyes választás – olvasható az erőteljes figyelmeztetés.

Mindennél többet mond, hogy a nagykövetségi videó első képkockáján Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter látható, amint átveszi orosz kollégájától, Szergej Lavrovtól a „Barátságért” kitüntetést 2021. december 30-án. Akkor, amikor már két hónap sem volt hátra Oroszország agressziójának, Ukrajna ellen indított inváziójának kezdetéig. A felvételen van utalás Magyarország uránimportjára, Paks2 felépíttetésére az orosz Roszatommal, a valóban háborúpárti Oroszországra fegyverkezésére, valamint Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin feltűnően rendszeres találkozásaira.

A drámai aláfestőzenével készített videót magyarul is feliratozták, amiben részletezték is a hivatalosan szövetséges állam veszélyes tevékenységét: „A magyar kormány függőben tartja Magyarországot az orosz energiától. Magyarország az olaj és a gáz mellett az atomenergia terén is kötődne Oroszországhoz. A magyar kormány azzal védekezik, hogy az Egyesült Államok Oroszországtól is vásárol uránt. Az Egyesült Államok azonban nemrégiben betiltotta az orosz uránimportot.”

– A nyugati demokráciák nem akarnak függeni a háborús agresszortól, Putyintól, aki energiával zsarolja őket. Finnország felmondta az atomerőmű-építési együttműködést Oroszországgal. Bulgária a továbbiakban nem vesz Oroszországból üzemanyagot orosz tervezésű atomerőműveihez. Ezek az országok megvédik szuverenitásukat azzal, hogy függetlenednek az orosz energiától. A nyugati szövetségi rendszerben egyetlen ország van, amely nem csökkenti, hanem növeli Moszkvától való függőségét – olvasható az egyértelmű zárómondatban.