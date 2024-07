Németh Zsolt szerint Tusványos lesz Orbán Viktor békemissziójának fő állomása

MTI-Népszava;

Románia;Orbán Viktor;Németh Zsolt;Tusnádfürdő;Tusványos;

2024-07-16 16:50:00

A parlamenti külügyi bizottság fideszes elnöke szerint a magyar kormányfő által szorgalmazott tűzszünet nem az orosz érdeket szolgálja és nem az ukrán kapitulációt célozza, hanem az esélyt arra, hogy „Ukrajna szuverén, demokratikus országgá válhasson”.

Jobb párbeszédet folytatni, mint konfrontációba bocsátkozni – foglalta össze Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke, hogy mit is gondol az idei „Jobb pályán” mottójú Tusványosról, azaz a július 23-28. között tartandó XXXIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborról. A kormánypárti politikus szerint Tusványos fő ereje, hogy mindig is a kooperáció, a párbeszéd és nem a konfrontáció, a monológ volt a sajátja. A rendezvénynek idén is Orbán Viktor miniszterelnök szokásos szombati beszéde lesz a középpontban, ami szerinte most „a békemisszió fontos állomása lesz”.

Németh Zsolt az orosz-ukrán háborút politikai korszakhatárnak nevezte, kiemelve: a háború és béke kérdése meghatározza a következő évtizedeket, a politikai, közéleti kérdések mellett a gazdaság jövőjét is. A magyar miniszterelnök békemisszióját pedig már most sikeresnek nevezte. – „Egyedülálló az a visszhang, amelyet a békemisszió kiváltott, és érzékelhető a trendfordulat a békenarratívákban. Egyre erőteljesebb visszhangot kap, hogy nem lehet katonai megoldásban gondolkodni, hanem diplomáciai megoldásra van szükség” – hangoztatta.

A fideszes politikus szerint ugyanis a tűzszünetre vonatkozó javaslatuk nem szolgál orosz érdeket: „Szemben Olaf Scholz német kancellár kijelentésével, nem az ukrán kapitulációt célozzák, hanem az esélyt arra, hogy Ukrajna szuverén, demokratikus országgá válhasson”. Arra már nem tért ki, hogy lehetséges mindez, ha az agresszor Oroszország Ukrajna jelentős területét megszállva tartja, és a civil lakosságot, gyermekeket sem kímélve nem csak a fronton támad, hanem a hátországban is. Arról pedig a Népszava is beszámolt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök élesen elutasította a tűzszünetnek még a lehetőségét is.

Németh Zsolt kitért a Fidesznek az Európai Parlamentben játszott szerepére is: „A béke gondolata önmagában nem elég, a megvalósulása azon múlik, van-e megfelelő politikai erő és befolyás. A Patrióták Európáért frakció megalakulása egyfajta fordulatot jelez Európában. (...). Az új frakció feladata közösségi, nemzeti és egyéni alapjogok védelme. A tömörülés az Európai Parlament harmadik erejévé, élcsapattá vált.” A bizottsági elnök szerint az EU soros elnökségégét azért tartotta fontosnak, mert szeretnének „Magyarország arculatán javítani, szembeszállni a Magyarországot sújtó előítéletekkel, amelyek a magyar politikát érintik”.