Hiába indítottak a szülők petíciót, nem váltották le a nagycenki iskola igazgatóját, aki szerint az általa vezetett intézményben „farkastörvények” uralkodnak

2024-07-20 17:58:00

A szeptembertől első osztályba készülő 33 helyi óvodásból mindössze 13 jelentkezett a nagycenki iskolába. A többieket inkább a szomszédos települések intézményeibe viszik a szülők, ahogy azt a legalább 17 általános iskolást is, akiket a nyár folyamán íratnának ki az intézményből. Az intézményvezető még 2020-ban rágalmazás és rémhírterjesztés vádjával több szülőt is szülőt beperelt, egy anyára börtönbüntetést kért.

Több mint 300 szülő, a település lakóinak 11 százaléka, az iskola ügyében érintettek jelentős része írta alá azt a petíciót, amit júniusban a Győr-Moson-Sopron vármegyei Nagycenken élő szülők indítottak annak érdekében, hogy ne nevezzék ki további öt évre az iskola élére annak jelenlegi igazgatóját, aki 2009 óta vezeti az intézményt – írja az Eduline.

A portál szerint az iskolaköteles korú, szeptembertől első osztályba készülő 33 helyi óvodásból mindössze 13 jelentkezett a nagycenki iskolába. A többieket inkább a szomszédos települések intézményeibe, Sopronba, Peresztegre illetve Sopronkövesd nagylózsi telephelyére viszik a szülők,

ahogy azt a legalább 17 általános iskolást is, akiket a nyár folyamán íratnának ki a nagycenki iskolából.

A probléma ismert a helyi önkormányzat képviselői testülete előtt is, ami egyébként a honlapon elérhető nyilvános dokumentumok és jegyzőkönyvek szerint már H. Gabriella 2014-es igazgatói pályázatát is elutasította. Az iskolát fenntartó tankerület mégis minden alkalommal megfelelőnek ítélte az igazgatónőt. Így történt ez 2024-ben is.

„Köztudott, hogy több mint egy évtizede az igazgató asszony és a szülők közötti kapcsolat finoman fogalmazva nem tökéletes”

– írta az Eduline megkeresésére küldött válaszában Tóth Melinda önkormányzati képviselő, aki szerint bár az igazgató kiválóan képzett, a pozíció betöltéséhez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, sajnos a szülőkkel való kommunikációja átgondolásra szorul.

A portált Nagycenken élő szülők, pedagógusok és volt diákok is megkeresték, akik többek között arról beszéltek,

az igazgató az iskola óvodás gyerekek szüleinek tartott bemutatkozásán kijelentette, nem kell, hogy a diákok szeressenek iskolába járni, a szülői munkaközösség gyűlésein pedig előszeretettel hangoztatja, hogy az intézményben „farkastörvények” uralkodnak és „diktatúra” van,

vannak gyerekek, akik rendszeresen bántalmazzák az osztálytársaikat, de hiába fordulnak a szülők az igazgatóhoz, általában azt a választ kapják, hogy nem tud mit tenni,

egy kislányt például tanítási idő alatt, az egyik órák közti szünetben véraláfutásosra rugdostak a társai, a szülők panaszára azonban az igazgatónő azzal felelt, hogy miért nem védte meg magát a gyerek, a probléma megoldására neki nincsenek eszközei, és hogy „majd akkor tud cselekedni, ha a társai az ablakon lökik ki” a kislányt.

Fekete Szabolcs önkormányzati képviselő szerint – aki szintén nem a nagycenki iskolába járatja a gyerekeit – a problémák miatt nem csak a gyerekek szivárognak el évek óta a településről, hanem a pedagógusok is.

Egy édesanyára börtönbüntetést kért

Az intézményvezető egyébként 2020-ban rágalmazás és rémhírterjesztés vádjával számos nagycenki szülőt beperelt. 2020. szeptember 1-jén ugyanis esett az eső, a Széchenyi István Általános Iskola épületébe, az évnyitóra érkező gyerekeket azonban a járvány miatt csak „a hatályos jogszabályi előírásokat betartva” lehetett beengedni. A szülők beszámolója szerint a diákokat lázmérőzték, ami miatt a tanulók feltorlódtak az épület előtt az esőben. Az eszköz ráadásul elromlott és annak ellenére, hogy a jegyzőkönyv alapján az iskola több bejárati ajtaját is megnyitották a diákok előtt, a szülők szerint ez hosszú ideig nem következett be és a gyerekek megáztak.

A Soproni Járásbíróság elé H. Gabriella által terjesztett tényállás szerint később „a közösségi platform felületét szinte elárasztották a minősíthetetlennél minősíthetetlenebb bejegyzések” nem csak a diákok szüleitől, de az ismerőseiktől és környékbeli lakosoktól is, akik sértő megjegyzéseket tettek az igazgató személyére.

Összesen kilenc személy ellen indított pert.

Volt, akik ellen később visszavonta, mások ellen ejtette a vádat a bíróságon történt nyilvános bocsánatkérést követően. A poszt szerzőjére, egy háromgyermekes édesanyára azonban letöltendő börtönbüntetést kért azzal érvelve, hogy a szülő nem akadályozta és fékezte meg a kialakult kommentháborút. Az édesanyát végül nem találta bűnösnek a bíróság, számos kommentelőnek azonban több százezer forintos pénzbírságot kellett fizetnie.

Maruzsa Zoltán szerint a tanulók érdeke, hogy maradjon az igazgató

Annak ellenére, hogy az iskola és a szülők közti problémák ismertek az önkormányzat, és feltehetően a tankerület részéről is, és hogy a 304 szülő aláírásával a H. Gabriella kinevezése elleni petíciót a szülők eljuttatták a Soproni Tankerületi Központhoz, június 29-én ismét őt választották a Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola élére. A szülők a panaszaikat és a petíciót az intézményvezetőket kinevező Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárnak is elküldték. Válaszlevelében Maruzsa azt írta,

tisztában vannak azzal, hogy a döntés „nem mindenki tetszését nyeri el”, de a döntéshozatal során „a legfontosabb szempont a tanulók érdeke volt”.

Márpedig az államtitkár szerint H. Gabriella a vezetői kompetenciái, a köznevelési rendszerrel kapcsolatos ismeretei és az eddigi munkája alapján – amit 2020. októberében miniszteri kitüntetéssel ismertek el – megfelelő a pozíció betöltésére.