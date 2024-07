„Úgy bordán rúgta az edzésen, hogy bepisilt” – a hétéves kisfiút felrúgó karateedző újabb erőszakos esetéről beszélt egy édesanya

nepszava.hu;

2024-07-23 22:05:00

Agócs Tibor ügyében egyre több érintett vagy szülő áll nyilvánosság elé. A Magyar Karate Szakszövetség teljes körű vizsgálatot indított.

Hátranézett, hogy látja-e még valaki, és akkor elkezdett zokogni a kisfiam – mondta egy édesanya az RTL Híradónak azután, hogy napok óta egyre több sértett és bántalmazott állt a kamerák elé Agócs Tibor volt karateedző agresszív, gyermekeket, lányokat és fiúkat bántalmazó esetekről nyilatkozva. Az újabb esetről, ami napfényre került, az asszony felidézte: egy edzés után a gyermek megkérdezte tőle, hogy kimossa-e a nadrágját, mert pisis. – Arra a kérdésre, hogy mi történt, a fiam azt mondta: Tibi bácsi edzés közben úgy bordán rúgta, hogy bepisilt – tette hozzá a nő.

A rendőrség egyelőre garázdaság vétségével gyanúsítja a bántalmazó férfit, de vizsgálják, hogy elkövetett-e súlyosabb bűncselekményt is, arról, hogy mikor tudják kihallgatni a férfit, illetve indítanak-e más bűncselekmény gyanújával, a nyomozás érdekeire való tekintettel nem adtak választ. Az elmúlt napokban több egykori tanítvány is megvádolta az edzőt bántalmazással, sőt nemi erőszakkal is.

A szolnoki kalandparkban felrúgott hétéves kisfiúról országszerte visszhangzó botrányhoz vezetett, az ügyben Orbán Viktor is megszólalt, ami után a Magyar Karate Szakszövetség sietve kizárta a soraiból a Yakuzák SE-t, Agócs Tibort pedig megfosztotta a danfokozatától.

Agócs Tibor még a múlt héten arról beszélt az RTL Híradónak, hogy volt tanítványai „gyakorlatilag légüres térben” vannak. – Az egyesületből én kiléptem. Minden jel szerint átformáljuk az egészet, és újra be fogják adni a kérelmet a szövetséghez való csatlakozásért. Tahon Róbert, a Magyar Karate Szakszövetség főtitkára a maga részéről úgy nyilatkozptt, célja, hogy legkésőbb szeptembertől újra sportolhassanak a gyerekek. Vagy egy új egyesület alakul, vagy egy meglévő fogja őket átvenni – tette hozzá . Felkérték a szövetség etikai és gyermekvédelmi, illetve fegyelmi bizottságait, hogy ezt az egész „ügyrendszert” vizsgálják ki.