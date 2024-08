- „Ha egy szaktanár beteg, nem tudják megoldani a helyettesítést, elmarad az óra”

Juhász Dániel;

oktatás;közszféra;Belügyminisztérium;tankerületek;pedagógushiány;aHang;

2024-08-06 05:55:00

A Közigállás Portálon augusztus 5-én 1354 hirdetést lehetett találni a „tanár” szóra, 927 hirdetést a „pedagógus” szóra, 520 hirdetést a „tanító” szóra és további 83 hirdetést a “pedagógiai asszisztens” szavakra rákeresve. A júniusi tanévzárást követően mintegy 4 ezer hirdetés volt az oldalon a fenti keresőszavak alapján, vagyis az álláshelyek többségét még nem sikerült feltölteni.

- Az igazgató írta, hogy gyermekeim általános iskolájában 51 álláshelyre 31 pedagógus van, emiatt nem tudják teljesen ellátni a feladatokat

– közölte a Szülői Hang felmérésben egy budapesti szülő, hozzátéve, hogy az informatikaórákat a testnevelőtanár tartotta fél évig az iskolában. A matektanár pedig már több mint 70 éves, és jelezte, a következő tanévtől már nyugdíj mellett sem marad tanítani. Egy Heves megyei szülő arról írt, náluk a rajzórákat is a matektanár tartja, a testnevelőtanár pedig történelmet szokott tanítani.

Ennek fényében nem tűnik véletlennek, hogy a parlament még júniusban, gyorsított eljárásban fogadta el azt a törvényt, amely lehetővé teszi, hogy 55 év feletti katonatisztek is jelentkezhessenek tanárnak, ha van pedagógus végzettségük is – de ha nincs, az sem baj, a tankerületi központok majd átképzik őket. A katonák iskolákba vezénylése ellen az aHang platform és a Szülői Hang Közösség is petíciót indított, több mint 20 ezer aláírást sikerült összegyűjteniük. A petíciókat múlt héten adták át a Honvédelmi Minisztérium munkatársainak.

A Szülői Hang emellett személyes tapasztalatokat, beszámolókat is gyűjtött, amelyeket a weboldalukon osztottak meg.

– Tanár hiányában egy esztergályos tanította a gyermekemnek a gimnáziumban a fizikát. A matematika érettségije 99 százalékos, a fizika 38 százalékos lett

– olvasható egy másik szülői beszámolóban. De akadt olyan is, aki arról írt, az osztályfőnök szülői értekezleten sorolta fel, milyen tanárok hiányoznak az iskolából és kérte a szülőket, ha tudnak, szerezzenek tanárokat. – Ha egy szaktanár beteg, nem tudják megoldani a helyettesítést, elmarad az óra – tette hozzá. Egy Fejér megyei szülő arról számolt be, az iskolatitkárt küldték be az alsósokra felügyelni, egy másik iskolában pedig olyan is előfordult, hogy a takarító vigyázott a gyerekekre.

A szülők mellett több pedagógus is megosztotta tapasztalatait: egy Pest megyei iskolában dolgozó tanár arról írt, a tantestületből évek óta nyolc pedagógus hiányzik. Egy másik, ugyancsak egy Pest megyei iskolában “betanítással” oldják meg bizonyos szaktantárgyak oktatását, így például gyógypedagógusok is járnak helyettesíteni. Egy Vas megyei tanár pedig azt írta, szinte folyamatosan vesznek fel fiatal, pályakezdő pedagógusokat,

de maximum egy évig maradnak, a betöltetlen álláshelyekre nyugdíjas kollégákat hívnak.