- Donald Trumpnak lejthet a pálya, több csatatérállam választási bizottságaiban is olyan aktivisták foglalnak helyet, akik kétségbe vonják Joe Biden 2020-as választási győzelmének legitimitását

2024-09-05

„Azt hiszem, ha majd visszatekintünk 2024. november 5-re, azt mondhatjuk, hogy a választási hitelesség pártján álló 3-2-es arányú többség biztosította a győzelemhez szükséges egyenlő feltételeket ezen az elnökválasztáson – nyilatkozta Georgia állam republikánus pártszervezetének elnöke, Josh McKoon. A politikus „nagyon jó hírekkel" szolgált már májusban a konzervatív szavazóik számára, amikor bejelentette, hogy sikerült konzervatív többséget szerezniük az állam választási szabályzatát megállapító bizottságban. A The New York Times által alaposan körüljárt politikai akcióban ugyanis Trump-párti republikánusok frissen szerzett többségével a republikánus elnökjelölt számára kedvező szabályozást tudtak életbe léptetni az idén novemberben esedékes elnökválasztás előtt.

A 16 elektori mandátuma miatt kiemelten fontos csatatérállam, Georgia választási bizottsági szabályzatában hozott módosítások káoszba sodorhatják a voksok hitelesítésének folyamatát a november 5-i elnökválasztáson. A három republikánus, két demokrata és egy független jelöltet soraiban tudó bizottság új szabályai szerint a megyei szintű választási bizottságoknak „ésszerű vizsgálatot" kell végezniük, mielőtt hitelesítik a helyben leadott szavazatokon alapuló végeredményt. Azt is megszavazták, hogy helyi választási bizottságoknak kötelességük jelenteni, ha bármilyen szabálytalansággal találkoznak a szavazás során. A hibásan leadott voksok okozta eredményváltozás kiigazítását már teljes mértékben a megyei bizottságok hatáskörébe utalja a szabályozás – áll a The Hill című politikai szakportál elemzésében. A konkrétumokat nélkülöző szövegezés viszont a gyakorlatban számos visszaélésre adhat lehetőséget.

A megyei szinten működő testületeknek az eddigi joggyakorlat szerint pusztán hivatali feladatot kellett ellátniuk. Ez a leadott szavazatok összesítéséből és továbbküldéséből állt a hiteles végeredmény kihirdetésére jogosult állami választási bizottságnak. Az új szabályok szerint azonban a helyi szintű választási tisztviselők egyenként is megtagadhatják vagy késleltethetik az eredmény hitelesítését, amennyiben az szerintük megkérdőjelezhető. Donald Trump és segítői már 2020-ban is be akartak avatkozni az állam Fulton és Coffee megyéjében zajló választásba. Ekkor rögzítették azt az elhíresült telefonbeszélgetést az akkor hivatalban levő Donald Trump és Brad Raffensberger georgiai államtitkár között, amelyben a volt elnök arra kérte az állami tisztviselőt, hogy „találjon neki még 11780 szavazatot." A Fulton megyei incidens azóta szövetségi vádemelésig jutott, majd eljárásjogi okokból ideiglenesen felfüggesztésre került.

„Nyilvánvaló, hogy Donald Trump hívei tanultak a 2020-as puccskísérlet kudarcából, így alaposabb előkészületek mellett mélyebben ássák alá a választási rendszer sebezhető pontjait – nyilatkozta az NYT-nek Norm Eisen jogász, aki egy, a választások tisztaságát vizsgáló washingtoni jogvédő csoport tagja.

A választási beavatkozás előkészületei máshol a helyi szintig nyúlnak. Michigan csatatérállam, amelynek 332 megyéjében 2020 óta a republikánus szavazatszámlálók 63 százaléka lecserélődött, ez az adat a demokraták oldalán csupán 48 százalék. „A Republikánus Párttal szimpatizálók közül sokan rájöttek, hogy túl sokáig ültek a nappalijukban, miközben az általuk ismert és szeretett országot ellopták tőlük. Ezúttal nem hajlandóak otthon maradni" – fogalmazott a The Detroit Newsnak egy 72 éves republikánus férfi, aki szintén szavazatszámláló lesz az idei választáson.

Bár Michigan állam képviselőházi tagjainak csupán 21 százaléka tagadja a 2020-as választási eredményt, addig más államokban ennél súlyosabb a helyzet. Évtizedek óta a győzelmet jelentő 270 elektori mandátum felé vezető út legfontosabb állomása Pennsylvania állam, amely képviselőinek 34 százaléka nem fogadja el legitimnek Joe Biden győzelmét. A csatatér államok közül a legtöbb, 19 mandátumot biztosító középnyugati államban végzett közvélemény-kutatások alapján jelenleg fej-fej mellett szerepel Donald Trump republikánus és Kamala Harris demokrata elnökjelölt. A déli Sun-Belt (Napfény-övezet) egyik csatatér államában, Arizonában szintén kiemelkedően magas, 34 százalékos a választási eredményekkel kapcsolatosan szkeptikus képviselők aránya.

Hogy miért is fontos ez? Az Egyesült Államokban nincsenek egységes szabályok a választások lebonyolítását illetően, az államok maguk hozzák ezeket, amely gyakorlat következtében nincs két állam, amelyben azonos szabályozás lenne érvényben a választói nyilvántartásra és a szavazás menetére vonatkozóan.

Ezek alapján az államok széles körben megszabhatják az egyéni voksolás és a levélszavazat beérkeztének határidejét vagy előírhatják, milyen szabályok szerint számolhatják és hitelesíthetik a voksokat az erre kijelölt választójogi biztosok, áll a States United Democracy Center jelentésében.