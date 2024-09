- Magyarországra érkezett a csádi elnök

látogatás;Csád;Nagy István;

2024-09-08 08:38:00 CEST

Magyarországra érkezett Mahamat Idriss Déby Itnó, a Csádi Köztársaság elnöke – erről Nagy István agrárminiszter számolt be szombat este a Facebook-oldalán. A tárcavezető fotókat is megosztott arról, ahogy – szavai szerint – „magyaros fogadtatásban” részesíti a közép-afrikai ország államfőjét.

A Tchad One beszámolója szerint a látogatás célja a Csád és Magyarország közötti biztonsági együttműködési megállapodások véglegesítése, és Déby a pekingi Kína-Afrika csúcstalálkozóról utazott Budapestre.

Nemrég a Szabad Európa arról írt, információi alapján a csádi elnök azért érkezik hazánkba, hogy aláírjon egy kétoldalú megállapodást, amelyben többek között a védelmi együttműködés erősítéséről is szó lesz. Ha pedig a csádi parlament is elfogadja, megnyílik az út a magyar katonai szerepvállalás előtt. A lap egyik forrása szerint a Száhel-övezetben fekvő Csád bizonytalan politikai helyzete miatt magyar részről előzetesen arra is felkészültek, ha nem az elnök, hanem az ország külügyminisztere, Mahamat Saleh Annadif, vagy a védelmi miniszter, Dago Yacoub jönne, esetleg az egész látogatást elhalasztanák. A Szabad Európa egyik diplomáciai forrása szerint egyébként Débyt már júniusban Budapestre várták, alig három héttel a megválasztása után. Akkor azért nem tudott eljönni, mert fegyveres incidensek történtek Csádban a hadsereg és iszlamista csoportok között.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter 2023 októberében jelentette be, hogy az Orbán-kormány katonai missziót küldene Csádba a migráció megfékezéséért és a humanitárius segítségnyújtás érdekében. Azóta kiderült, hogy az erről szóló tárgyalásokon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert elkísérte Orbán Viktor fia, Orbán Gáspár is, maga a miniszterelnök pedig jelezte, szeretné már látni a megállapodást is a katonai misszióról. Az eredeti tervek szerint a magyar misszió 2024 tavaszán indult volna, ám erről egészen mostanáig semmilyen információ nincs.