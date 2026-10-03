Bukarestbe jön az Ördög

Olykor egyenesen sokkoló címek, provokatív, minden konvencionálist felrúgó, már-már szentségtörő stílus - ez jellemzi a bukaresti Daniel Banulescu életművét, aki a "Csókolom a segged Szeretett Vezérünk!" című regényével van jelen a könyvfesztiválon. A rendszerváltás után néhány évvel megjelenő román változat átütő siker volt, Banulescu szatirikus, parodisztikus, sajátos, mégis kissé Bulgakovra emlékeztető mágikus realizmusa hódított otthon és külföldön egyaránt. Úgy mesél a Ceausescu diktatúráról, mint sem azelőtt, sem azóta senki. A megelevenített világ, olyan, mint egy Kusturica film.