Zsúfolásig megtelt a terem a magyar gyökerű svájci író beszélgetésén a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A Hungexpóra költözött rendezvény péntekjén szó esett regénye, a Lázár mesebeli világáról, a regényírás tízéves zarándoklatáról és arról is, milyen gyerekkönyvekért jár itthon fólia.
Azt nem tudni, végül miért nem tartották meg az eseményt, de Hetényi Zsuzsa irodalomtörténész szerint amúgy is ő volt az egyedüli érdeklődő.
A nemzetközi könyvfesztivál idei sztárja Szvetlana Alekszijevics belarusz író volt, a beszélgetések pedig kurrens irodalmi témákat érintettek.
A tavasz második hónapjában kétszáz újonnan, magyarul megjelenő könyv közül válogathatunk. A kiválasztásukhoz kínálunk most segítséget.
A következő napokban részletes tájékoztatást küldenek minden kiállítónak a könyvfesztivál új időpontjáról.
Több mint 170 program és 26 ország 160 kiállítója várja a közönséget a 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, amely ma kezdődik a Millenáris parkban - tájékoztatott az MTI.
Orhan Pamuk volt a díszvendég, a legnagyobbat Nádas Péter új könyve szólt, verseket is kell olvasni (szerencsére van is mit), a kelet-európai női írók elég jók, a fantasztikus világokban pedig igen is lehet találni politikát. Vasárnap véget ért a 24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál.
Kerékgyártó Istvánnal a könyvfesztiválra megjelent A rendszerváltó című regénye kapcsán a rendszerváltókról és a politikai haszonélvezőkről beszélgettünk. Valamint a három P hasznáról.
Napi politikáról nem szokott írni, mert az gyakran mellékvágányra viheti a regényeit, mondta lapunknak Orhan Pamuk Nobel-díjas török író. A könyvfesztivál díszvendége nem örül a friss török referendum eredményének, amely kiterjeszti Erdogan elnök hatáskörét, s elmondta azt is, hogy műveihez sok kutatást végez és kézzel ír.
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon vasárnap estig író-olvasó találkozók, felolvasások, kerekasztal-beszélgetések várják a látogatókat. A rendezvény egyben könyvszakmai és üzleti találkozó is, például az olvasáskultúrát középpontba állító előadásokkal. A Könyvtáros Klub közel 3000 könyvtárost megmozgató szakmai fóruma arra is választ keres, mi zajlik az ifjúsági irodalomban.
Auschwitz-Birkenau túlélő Sonderkommandósait szólaltatja meg a magyarul most megjelent Könnyek nélkül sírtunk című kötet. Szerzője, Gideon Greif neves holokausztkutató a 23. könyvfesztivál vendége volt. Könyvbemutatóján Nemes Jeles László is ott volt, akinek az Oscar-díjas Saul fia című filmjéhez fontos forrásként szolgált az interjúkötet.
Jostein Gaarder norvég író vette át a Budapest Nagydíjat Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettestől és Kocsis András Sándortól, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) elnökétől a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon csütörtökön.
Az idén, talán két évtized óta első alkalommal, nem látogattam ki a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra – annak ellenére, hogy a szervezőktől tiszteletjegyet is kaptam eseményeire. Nem tagadom, hogy igen sok jó könyvet és kitűnő írót ígért a hozzám ugyancsak eljuttatott kis programfüzet.
A Magvetőt választották idén az Év kiadójának a könyvszakmai képviselői, az Év vidéki könyvesboltja a vecsési Market Central Líra Könyváruház lett, míg az Év fővárosi könyvesboltjának járó díjat a Rákóczi úti Fókusz Könyváruház vehette át a 22. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál zárónapján vasárnap.
A magyar könyvpiacon az elmúlt időszakban tovább folytatódott a több éve megindult nagymértékű koncentráció - hangzott el azon a konferencián, amelyet a könyvkiadás és -kereskedelem aktuális kérdéseiről rendezett a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) pénteken a XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon.
Jonathan Franzen amerikai író vehette át a Budapest Nagydíjat Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettestől és Kocsis András Sándortól, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) elnökétől a 22. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál csütörtöki nyitónapján.
Grecsó Krisztián író és Buda György műfordító pódiumbeszélgetésen vett részt a hetedik Bécsi Könyvfesztivál magyar standjánál a hétvégén.
Olykor egyenesen sokkoló címek, provokatív, minden konvencionálist felrúgó, már-már szentségtörő stílus - ez jellemzi a bukaresti Daniel Banulescu életművét, aki a "Csókolom a segged Szeretett Vezérünk!" című regényével van jelen a könyvfesztiválon. A rendszerváltás után néhány évvel megjelenő román változat átütő siker volt, Banulescu szatirikus, parodisztikus, sajátos, mégis kissé Bulgakovra emlékeztető mágikus realizmusa hódított otthon és külföldön egyaránt. Úgy mesél a Ceausescu diktatúráról, mint sem azelőtt, sem azóta senki. A megelevenített világ, olyan, mint egy Kusturica film.
A finn apától és észt anyától származó Sofi Oksanen nem csak remek író, hanem unikális jelenség is. A XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégének megjelenése is feltűnő, de gondolatai a történelemről, politikáról, irodalomról is figyelemre méltóak, bölcsességet tükröznek, pedig Sofi fiatal, 37 éves.
Sofi Oksanen finn írónő vehette át Tarlós István főpolgármestertől a Budapest Nagydíjat a XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál nyitónapján csütörtökön.