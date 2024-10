- Medián: A többség szigorítaná, de nem tiltaná be az Airbnb-t

közvélemény-kutatás;Medián;Airbnb;lakáskiadás;

2024-10-07 17:28:00 CEST

Elkészült az első átfogó, reprezentatív felmérés Magyarországon a rövidtávú lakáskiadás megítéléséről, hatásairól és az esetleges szabályozások szükségességéről. A közvélemény-kutatást a Medián készítette a Felelős Szálláskiadók Szövetsége (FSZKSZ) és a Magyar Apartmankiadók Egyesülete (MAKE) megrendelésére. A kutatás kifejezetten a belső budapesti kerületek (V., VI., VII., VIII. és IX.) lakosságát kérdezte, ahol sok az Airbnb lakás.

A felmérés legfontosabb megállapítása, hogy a belső kerületek lakosságának csak egy nagyon szűk, 12 százalékos kisebbsége, azaz hozzávetőleg minden nyolcadik ember tiltaná be az Airbnb-ket. A válaszadók többsége - 60 százaléka - úgy véli, szigorítani kellene a rövidtávú lakáskiadás rendszerét, betiltani azonban nem kellene. Azt, hogy minden maradjon a régiben, a megkérdezettek 21 százaléka támogatja.

Kerületekre lebontva a legszigorúbbnak Terézváros bizonyult, ami a közelmúltbeli intenzív kampánytéma-jellegéből adódóan nem is okoz nagy meglepetést a Medián szerint, tekintve, hogy Soproni Tamás VI. kerületi polgármester is állást foglalt a tiltás mellett. A teljes tiltást támogatók azonban még itt is csak 21 százalékot tesznek ki. 57 százalék csak szigorítaná a szabályokat, 19 százalék pedig azt akarja, hogy maradjon minden úgy, ahogy eddig volt. Ez az egyetlen kerület, ahol a tiltáspártiak többen vannak, mint azok, akik nem változtatnának semmit.

Az Airbnb a VII. kerületben a legelterjedtebb, ennek ellenére teljes tiltást csak 13 százalék szeretne Erzsébetvárosban. 62 százalék a szigorítás mellett van és 17 százalék mindent megtartana úgy, ahogy eddig. Az V. kerületben érdekes helyzet alakult ki: nagyobb az átlagnál a tiltáspártiak aránya (17 százalék), de nagyobb azok aránya is, akik semmit nem változtatnának (25 százalék). Itt a válaszadók fele gondolja úgy, szigorúbb feltételek mellett kellene működtetni a rövidtávú lakáskiadást, de nem kellene tiltani.

Ferencvárosban a legmegengedőbbek az emberek: itt csupán 8 százalék válaszolt úgy, hogy tiltani kellene az Airbnb-t, a válaszadók negyede pedig mindent hagyna a régi formájában. Itt 60 százalék akar tiltás nélküli szigorítást. A VIII. kerületben alapvetően szintén szabadelvű a hozzáállás: csak 9 százalék tiltana, 64 százalék alkalmazna szigorúbb szabályokat, 21 százalék pedig nem is szigorítana.

Mint ismert, a Terézvárosban megtartott ügydöntő szavazáson csak a két szélsőséges opció közül lehetett választani: vagy a teljes tiltás, vagy a szigorítás teljes elvetése, ennek megfelelően csak a kerületiek kevesebb, mint negyede vett részt a voksoláson. Mivel azonban a szavazásnak nem volt érvényességi küszöbe, a VI. kerületben az eredmények értelmében betiltották a rövidtávú lakáskiadást. A közvéleménykutató ezért ebben a radikális formában is feltette a kérdést az embereknek. Azt az eredményt kapták, hogy az összes belső kerület átlagát tekintve a lakók 58 százaléka szigorítás nélkül is engedné működni az Airbnb-ket és csak 34 százalék tiltana. Sőt, a Medián mérése alapján egy hajszállal még Terézvárosban is vesztettek volna a tiltáspártiak (45 százalék a 46 százalék ellenében).