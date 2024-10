- Elfáradt a kormányzati propaganda, Magyar Péter olyan kihívást jelent, amilyennel a versenytől elszokott Fidesznek még nem volt dolga

politika;Orbán-kormány;választás;Fidesz;Magyarország;Orbán Viktor;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-10-18 14:51:00 CEST

Friss kutatások szerint zárul az olló a Fidesz és a Tisza Párt között: a Závecz Research után az IDEA Intézet is azt mérte, hogy már csak néhány százaléknyi a különbség. Magyar Péter pártja erősödik, a Fidesz stagnál vagy gyengül.

Somogyi Zoltán politikai elemző, a Political Capital társalapítója osztja azt a véleményt, hogy a kegyelmi botrány kitörése óta a Fidesz egyik kommunikációs hibát követi el a másik után. „Összevissza kapkodnak” – jelentette ki lapunknak nyilatkozva. A kormánypárt berkeiben lévő zavarodottságot jól jelzi, hogy a fideszes propagandagépezet milyen módszerekkel próbálta lejáratni Magyar Pétert a strasbourgi európai parlamenti ülés után.

– Magyar Péter odalépett Orbán Viktor miniszterelnökhöz kezet fogni, majd nyílt színen vitába szállt vele, azzal pedig, hogy az Európai Néppárt látványosan felsorakozott mögé, komoly erőt mutatott fel – emlékeztetett Somogyi Zoltán. A kormánypárti sajtó nyilvánvalóan arról akarta elterelni a figyelmet, hogy Orbánnak jól látható, esélyes kihívója akadt. Ennek a hatását oly módon igyekeztek enyhíteni – ez régi technika –, hogy az ellenfelet lehúzzák a sárba. Ezért találták ki azt, hogy Magyar Péter a kézfogás előtt a nemi szervét vakargatta.

Somogyi Zoltán nem csupán alpárinak, hanem kontraproduktívnak is tartja a propagandafogást. (Amit máskülönben utólag még Gulyás Gergely miniszter is ízléstelennek minősített a kormányinfón.) A jobboldalon eddig azt a képet erősítették, hogy Orbán Viktor a „tökös legény”. G. Fodor Gábor, a fideszes belső körökhöz tartozó politológus korábban arról írt, a miniszterelnök népszerűségében nagy szerepe van annak, hogy a választói benne látják „a férfit”. Orbán Viktor maga is rájátszott erre, amikor például közölte, hogy „a kétharmad áll, mint a cövek”.

– Ezúttal viszont a kormánypárti propaganda akaratlanul is Magyar Péter férfiasságára erősített rá –

– folytatta Somogyi Zoltán. Már csak azért is érthetetlen, miért folyamodtak ehhez a módszerhez, mert előre kiszámítható volt, hogy a Tisza Párt elnöke pillanatokon belül visszaveri az ellene indított támadást. Hiszen Magyar Péter kommunikációja egyértelműen egy irányba mutat: ha megtámadják, akkor ugyanazokkal a kifejezésekkel és eszköztárral támad vissza, így hatástalanítja, teszi nevetségessé az ellene irányuló lejárató kampányt. A Political Capital társalapítója ezt „aikidó politikának” nevezi. Az aikidó az a harcművészet – magyarázta –, amelyik a másik erejéből merít, átveszi a támadó energiáit, abból építkezik a harcban.

A kötcsei találkozó után nyilvánosságra hozott Orbán-beszéd Somogyi Zoltán szerint arra utalt, a Fidesz felismerte, hogy új helyzet van, ami új stílust igényel: nem csak kormánypárti embereket kell beengedni a tévéstúdiókba, vitákon kell részt venni. De amikor a Fidesz nekiugrik Magyar Péternek, még mindig a régi propagandamódszereket alkalmazza, és azokat túltolja.

Márpedig – hangsúlyozta Somogyi Zoltán – a propaganda ugyanúgy el tud fáradni, mint bármelyik termékmárka. Az emberek jó ideig hajlamosak bedőlni a propagandának, amikor azonban rájönnek arra, hogy becsapták őket, akkor kiábrándulnak az adott pártból: amit addig elhittek, az már lepereg róluk.

A Fidesz próbálgatja, mi az, ami működik Magyar Péterrel szemben, de még nem talált fogást rajta. A kormányzati kommunikáció hibái abból is adódnak, hogy a Fidesz elszokott a versenytől – tette hozzá a politikai elemző. Valóban új helyzet van. Az ellenzék 2021 őszén is felzárkózott a Fidesz mellé, de ez – mivel a miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter mögött egymással veszekedő pártok álltak – csak rövid ideig tartott. Magyar Péter mögött viszont közvetlenül a választók állnak, valamint egy már sikeres országos választás.

Nem lehet tudni, hogy a Tisza Párt lendülete kitart-e a 2026-os parlamenti választásig, ahogyan azt sem, Magyar Péter személyisége egyáltalán alkalmas-e arra, hogy végigvigye a kampányt – mondta Somogyi Zoltán. Biztosan annyit tudunk, hogy egyelőre eredményes és sikeres. Ezzel együtt a Fideszt korai lenne leírni: elképzelhető, hogy a kormánypárt megtalálja, mi az, ami működik Magyar Péterrel szemben, és távolról sem zárható ki az sem, hogy a kétharmados többség, ha úgy alakulnak az erőviszonyok, megint átszabja a választási rendszert.

Győri Gábor, a Policy Solutions vezető elemzője szerint korábban is előfordultak kormányzati kommunikációs hibák, akár súlyosak is, de addig, amíg nem jelent meg a színen erős politikai konkurencia, ez kevésbé tűnt fel az embereknek. Egyszerűen nem volt olyan párt, amely ezeket a hibákat jó hatásfokkal ki tudta volna használni, és nem volt olyan alternatíva, amely felé tömegesen fordulhattak volna a szavazók.

Nem könnyű magyarázatot találni arra, hogy az ellenzéknek eddig miért nem sikerült kiaknáznia a fideszes bakikból adódó lehetőségeket

– töprengett Győri Gábor. Elemzőként ő sem teljesen értette, miért siklik el a közvélemény olyan botrányos ügyek mellett, amelyekre pedig az ellenzéki pártok próbálták felhívni a figyelmet. Úgy tűnik – vonta le a következtetést –, nem elég a tartalom, a közvélemény-kutatások arról tanúskodnak, az is legalább ennyire fontos, hogy ki mondja, amit mond. A régi ellenzéktől a választók nem fogadták el a kormány kritikáját, Magyar Péter részéről viszont elfogadják: őt ugyanis hitelesnek tartják.

Kétféle elméleti megközelítés létezik arról, hogyan képzelhető el az Orbán-kormány megbuktatása – konstatálta Győri Gábor. Az egyik felfogás szerint ez akkor fordulhat elő, ha elsöprő erejű népharag tör ki, és az emberek bárkire hajlandók szavazni a Fidesszel szemben, így például az egyesült ellenzékre. A másik lehetőség: megjelenik egy új ellenzéki mozgalom, amelyik elnyomja a többit. Jelenleg úgy tűnik, hogy ez a második változat valósul meg. A Tisza Párt – bár még messze vagyunk a parlamenti választástól – képes lehet arra, hogy erősebbé váljon, mint a Fidesz.

A 2022-es vereség után az ellenzéki oldalon óriási volt a csalódottság, hatalmas politikai vákuum keletkezett. Az ellenzéki szavazók frusztrációját Magyar Péter nagyon jól tudta használni – fogalmazott Győri Gábor.

Az elmúlt tizennégy évre visszatekintve a Policy Solutions vezető elemzője két alkalommal érezte úgy, hogy esély mutatkozik a Fidesz meggyengítésére és legyőzésére. Az egyik ilyen a 2014-es választás után jött el, amikor kirobbantak a netadós tüntetések, több ellenzéki jelölt is nyert időszaki választáson, a Fidesz átmenetileg elveszítette kétharmados többségét. A kormány ekkor hozta elő a hatalmi szempontból jól bevált „migránsügyet”. A másik alkalom – ahogyan Somogyi Zoltán is említette – 2021 ősze, az ellenzéki előválasztás időszaka volt. Márki-Zay Péter azonban nem bizonyult igazán jó jelöltnek, és a Fidesz az ukrajnai háborút is a maga javára tudta fordítani.

Győri Gábor is úgy látja, hogy új helyzet van. Magyar Péter és a Tisza Párt már most többet ért el annál, amit más ellenzéki pártok 2010 óta óta felmutattak. Feltűnő, hogy míg korábban Orbán Viktor népszerűségét nem tudta semmi megrendíteni a szavazótáborában, jelenleg Magyar Péterre igaz ugyanez. Bármivel próbálkozik is a Fidesz, egyszerűen nem hatásos ellene.

A tapasztalatokból kiindulva azonban nem szabad lebecsülni Orbán Viktort és a Fideszt – figyelmeztetett Győri Gábor. Simán megtörténhet, hogy a Fideszben megtalálják azt a stratégiát, amellyel megint maguk mellé állíthatják a közvélemény többségét és sikeresen lejárathatják a Tisza Pártot.

Beválhat-e kommunikációs csodafegyverként a Fidesz által meghirdetett újabb nemzeti konzultáció? – kérdeztük az elemzőket. Somogyi Zoltán szerint a nemzeti konzultációnak nevezett fideszes politikai termék több célt is szolgál: egyrészt felméri a saját tábor aktuális mértékét, másrészt lehetőséget teremt a tábor közvetlen megszólítására, megerősítésére a párt aktív tagjain keresztül, harmadrészt segít felmérni a Fidesz szervezeti állapotát, negyedrészt pedig frissíti a politikai választói adatbázist. Mindeközben olyan érzést mutat a választók egésze felé, mintha lenne tudatosan végiggondolt politikai koncepció a helyzet kezelésére. Somogyi Zoltán ebben a szituációban nem érzi túl erős fegyvernek Magyar Péterrel szemben a nemzeti konzultációt, amely inkább a Fidesz tagjainak „rövid távú megnyugtatására” szolgál.

Győri Gábor sem tekinti kommunikációs csodafegyvernek a nemzeti konzultációt, ami nagyjából annyira lehet hatékony, mint a postaládákba bedobált egyéb reklámlapok. Valamennyire aktivizálja a híveket, még egy a sok emlékeztető közül, amelyek a „márkahűséget” erősítik. A Fidesz ezzel enyhén talán lassíthatja az eróziót, de az úgynevezett nemzeti konzultáció nem alkalmas arra, hogy új embert meggyőzzön a „mosóporról”, azaz a politikai termékről, amit G. Fodor Gábor emlékezetes kijelentése szerint értékesíteni kell.

Semmiből minden

Szintén feltűnő aspektusa a Tisza sikerének – amit Győri Gábor szerint jogosan emelt ki Magyar Péter –, hogy a pártnak nem volt sok hagyományos kampányeszköze, plakátja, hirdetése, költséges szervezete. Eddig kulcsproblémának tűnt az ellenzék erőforrás-hiánya a Fidesz hatalmas, jogszerű és jogszerűtlen kampánygépezetének rendkívül bőkezű finanszírozásához képest, de Magyar Péter megjelenése ezt a hipotézist is a feje tetejére állította. A Tisza Pártnak a többi ellenzéki párthoz viszonyítva is kevés erőforrása volt, ennek ellenére ért el példátlan áttörést.