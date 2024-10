- Beindult az Airbnb-hatás, a terézvárosi lakásárak csökkennek, a tulajdonosok aggódnak

Budapest;ingatlanpiac;lakás;Airbnb;árcsökkenés;

2024-10-19 13:41:00 CEST

Ugyan csak 2026 januárjától szűnik meg a rövidtávú lakáskiadás, az Airbnb-szállásnyújtás lehetősége Budapest VI. kerületében, a szeptemberi szavazásnak már most nyoma van Terézváros ingatlanpiacán – mondta a Népszavának Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az oldal adatai szerint augusztus óta egészen mostanáig az 50 négyzetméternél kisebb lakások – klasszikusan ezeket használják a tulajdonosaik airbnb-s kiadásra - négyzetméterárai mintegy 5 százalékkal 1,037 millió forintra csökkentek. Ezzel párhuzamosan az ebbe a szegmensbe tartozó eladó ingatlanok száma pedig mintegy 130-ról 200 közelébe emelkedett, vagyis ezen ingatlanok kínálata alig három hónap alatt 50 százalékkal megugrott. Összehasonlításul, a szomszédos VII. kerületben például ezen idő alatt enyhe áremelkedés volt tapasztalható.

Ehhez hozzá tartozik, hogy az airbnb-s lakások sűrűsége éppen a VI. kerületben, a Terézvárosban a legmagasabb. Ott ugyanis 2700 olyan ingatlan található, amelyet erre a célra használnak. Ez a teljes lakásállománynak a 8-9 százaléka. Ezzel szemben, ha teljes Budapestet vizsgáljuk, akkor 15 000 ilyen lakás található, amely a teljes fővárosi ingatlanportfoliónak mintegy 1,5 százalékát teszi ki – mutatott rá a Balogh László. Ezek a számok is mutatják, hogy ez a szolgáltatás valóban döntően azért a belvárosra koncentrálódik.

Már közvetlenül a szavazás után is az volt a szakmai vélemény, hogy ezen ingatlanok előtt két lehetőség áll, vagy értékesítik őket, vagy a hosszú távú kiadás felé fordulnak a tulajdonosok. Ez pedig ezen piacoknak az áremelkedési ütemét fékezheti és nem csak most, mert akár a jövőre prognosztizált érdemi áremelkedés dinamikáját is visszafoghatja. Ez viszont mintegy tovább gyűrűző hullámeffektusként a környező, sőt, a fővárosi külső kerületek piacára is hatással lehet. Mérsékeltebben ugyan, de az ott kialakuló áremelkedéseket is fékezheti.

Ehhez azonban az ingatlan.com gazdasági szakértője gyorsan hozzátette, hogy piac vizsgálatakor egy másik körülményt is figyelembe kell venni. Az állampapírpiacon jövőre mintegy 1300 milliárd forint hozamot fizet ki az állam az értékpapírok tulajdonosainak.

Ennek a tőkének egy része szinte bizonyosan az ingatlanpiacra, és tetemes része ráadásul a befektetési szempontból különösen attraktív belvárosi ingatlanok felé áramlik. Ez egyben valóban friss forrást jelent ebben a szegmensben. Ennek pedig akár az is lehet a hatása, hogy az egész most tapasztalható Airbnb-hatást „eltünteti”, vagyis mintha mi sem történt volna, további tetemes drágulás következhet.

Balogh László kifejtette a szavazást követően egyébként láthatóan nagy a bizonytalanság az Airbnb körül és még most sem tisztázódott minden, hiszen nincs helyi rendelet és a kormány részéről sem hangzottak el még konkrétumok. Csak lassan formálódik a kép. Szélsőséges esetben - tehát, ha egy éles fordulattal az Airbnb-lakások működését teljesen ellehetetlenítenék - sem kerülne bajba a főváros a szálláshelyekkel kapcsolatban. Budapest helykínálata ugyanis van annyira széles és változatos, hogy az Airbnb-t keresők számára képes alternatív megoldást kínálni – tette hozzá az előzőekhez lapunknak Böröcz Lajos, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének főtitkára. Legfeljebb azokat vesztené el a hazai turisztikai szektor, akik megszállottan ezeket a lakásokat keresik és semmi mással nem érik be.

A témával kapcsolatban kerestünk több Airbnb-tulajdonost is és egybehangzóan aggodalmuknak adtak hangot. Egyöntetűen az zavarja őket, hogy nem látnak tisztán, mert bár vannak irányvonalak, ám a bizonytalanság általános, és nem tudják, hogy a vállalkozásukat végül is milyen feltételek mellett tudják fenntartani. Mert mint egyikük megjegyezte: hitelből vásárolta a lakást és ha megvannak a részletek akkor tud csak kalkulálni, hogy az új feltételek mellett is kitermelhetőek lesznek-e a költségei.