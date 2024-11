- Donald Trump már az elnökválasztás másnapján felhívta Orbán Viktort

Orbán Viktor;Egyesült Államok;telefonbeszélgetés;Donald Trump;amerikai elnökválasztás;

2024-11-07 06:40:00 CET

„Mar-a-Lago hívja Budapestet! Megvolt a választások utáni első telefonbeszélgetésünk Donald Trump elnökkel. Nagy terveink vannak!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök szerda éjszaka a Facebook-oldalán.

A kormányfő bejegyzése szerint tehát nem ő hívta fel Donald Trumpot, hanem a frissen megválasztott elnök kezdeményezte a telefonbeszélgetést.

Mint megírtuk, Orbán Viktor az amerikai elnökválasztás napján még Donald Trump győzelmi beszédét sem várta meg, és már reggel fél 7 körül kifejezte gratulációját Donald Trumpnak a közösségi oldalán. „Jó reggelt, Magyarország! Úton egy gyönyörű győzelem felé” – fogalmazott, gyönyörködve a CNN adásában. Később azt is kifejtette, hogy egy fényes győzelmet lát, a nyugati politikatörténet talán legnagyobb visszatérését, hatalmas küzdelmet. „Az év elején abban bíztunk, hogy az év végére a nyugati világban többségben lesznek a békepárti erők, és legyőzzük a háborúpártiakat. Erre most óriási esély van, és ha így történik, akkor meglódulhat a gazdaság, és az amerikai-magyar kapcsolatok is visszatérhetnek a régi aranykorba” – fogalmazott a miniszterelnök.