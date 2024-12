- Vitézy Dávid: Vasúti vonalbezárásokat és jelentős járatritkítást előrevetítő törvénymódosítást nyújtott be Lázár János

Lázár János;Vitézy Dávid;járatritkítás;törvényjavaslat;vasúti közlekedés;vonalbezárás;

2024-12-02 12:20:00 CET

Lázár János vasúti vonalbezárásokat és jelentős járatritkítást előrevetítő törvénymódosítást nyújtott be a Parlamentnek – közölte Vitézy Dávid a Facebook-oldalán.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint a javaslat csökkentené a minimális szolgáltatási szintet, így ezen túl már csak napi 2 járatnak kell majd közlekednie

a járásközpont és a vármegyeszékhely között,

a szomszédos vármegyeszékhelyek között,

valamint Budapest és a vármegyeszékhelyek között.

„Miközben manapság már nem csak Ausztriában vagy Németországban, de Csehországban is az a cél, hogy óránkénti ütemes menetrend legyen minden főbb relációban, mi visszafelé haladunk ezügyben is. Budapest és a nagyvárosok jelentős része között egyébként ma is megvan az óránkénti ütemes menetrend Magyarországon. Miért nem az óránkénti ütemes menetrendet célozza meg a törvény, miért akarunk visszalépni abból is, ami már megvan?” – tette fel a kérdést.

Vitézy Dávid szerint mindemellett két ponton is látszik, hogy további vidéki vasútvonalak bezárását készíti elő Lázár János:

a törvénybe bekerülne, hogy „ha a vasúti személyszállítási közszolgáltatást végző közlekedési szolgáltató által végzett személyszállítási közszolgáltatás műszaki okból vasúti járművel nem látható el”, akkor egyes vasúti szabályokat már nem kell alkalmazni. Kiemeli, ez a már bezárt vonalak esetében mindegy, tehát a törvénymódosítás további vonalbezárásokat vetít előre.

a törvényjavaslat kimondaná, hogy minden relációban csak egyféle közlekedési móddal, a törvény szava járása szerint „a leghatékonyabb közlekedési móddal” látná el a jövőben a közszolgáltatást az állam. Nem is tagadja a törvényjavaslat, hogy ezzel jelentős szolgáltatáscsökkentést készít elő, szó szerint azt írja, „nem szűnhet meg olyan vonat és busz közötti párhuzamosság, ahol a párhuzamosság megszüntetése 50%-nál nagyobb mértékű eljutási idő növekedést jelentene”. Tehát – állapította meg – ha a vasútvonal bezárása miatt „csak” másfélszeresére nő majd az eljutási idő, az még Lázár Jánosnak rendben van.

Vitézy Dávid bejegyzése zárásaként minden országgyűlési képviselőt arra kért, hogy mondjon nemet a magyar vasúti közlekedés további leépítésére, Lázár János járatritkítási és vonalbezárási terveire.