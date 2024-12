- Szijjártó Péter megállapította, hogy nem lehet az energiahordozókat Tesco-szatyorban cipelni

Szijjártó Péter;energiaellátás;orosz gáz;

2024-12-03 13:45:00 CET

Magyarország négy ponton érintett az orosz Gazprombank elleni amerikai szankciók ügyében, de ezek közül háromra már meg is van a megoldást jelentő jogi konstrukció, és így továbbra is biztosított hazánk energiaellátása - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

A tárcavezető az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén, a képviselői kérdésekre válaszolva, arról számolt be, hogy az Egyesült Államok az előző héten szankciókat vezetett be az orosz Gazprombank ellen, amelyen keresztül több európai ország az Oroszországból származó energiahordozókért fizet. Hozzátette, hogy az érintett országok kísértetiesen egybeesnek azokkal, amelyek kormányai Donald Trump megválasztott elnökkel rokonszenveznek, és erre a jelenlegi amerikai adminisztráció is figyelemmel van.

Kifejtette, hogy hazánk négy ponton érintett a kérdésben, például a nukleáris fűtőanyagok és a földgáz beszerzésében, azonban előző napi moszkvai egyeztetésein három területre már meg is született a jogi konstrukció. Egy esetben két versenyző jogi konstrukció van, ebből is a jobbat ki fogjuk választani, s természetesen az ország energiaellátásának biztonságát garantáljuk - magyarázta Szijjártó Péter, egyben azt hangoztatva, hogy továbbra is elutasít minden olyan kezdeményezést, amely megpróbálja összekeverni az energiaellátást és a gazdasági együttműködést ideológiai vagy politikai kérdésekkel.

Amikor az energiaellátás biztonságáról beszélünk, akkor az ellátásbiztonságot és a versenyképes árat kell figyelembe venni, nem azoknak az üzleti érdekeit, akik drágább energiahordozókat akarnak rásózni Magyarországra - érvelt. A miniszter nyomatékosította, a jelenlegi földgázvásárlási szerződéseknél hazánk még nem kapott jobb ajánlatot, hiszen a helyzetet a meglévő infrastruktúra határozza meg, ugyanis az energiahordozók szállítása nem lehetséges egyelőre Tesco szatyorban vagy Nike sporttáskában. Akik azt mondják, hogy ne orosz gázt vegyünk, vagy keresni akarnak rajta, mert drágább gázt akarnak eladni nekünk, vagy fogalmuk sincs arról, hogy az energiaszállítások térképe hogy néz ki a világnak ezen a táján” - vélekedett.

Mindemellett ismertette a diverzifikációs erőfeszítéseket is, s üdvözölte azt, hogy idén először azeri és török földgáz is érkezett Magyarországra, valamint folyamatosak a tárgyalások a katari cseppfolyósított földgáz 2027 utáni vásárlásáról. Egyetlen bökkenő van, ez pedig a „sportszatyor kontra csővezeték” probléma, mivel a délkelet-európai gázvezetékrendszer ennél többet nem tud" - közölte. Majd felidézte, hogy a régióbeli államokkal ezért az Európai Bizottsághoz fordultak, a brüsszeli testület azonban nem hajlandó pénzügyi támogatást adni az infrastruktúra bővítésére.