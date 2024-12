- Hernádi Zsolt: Minden szankcióval emelkedik az olaj és a gáz ára, miközben az oroszokat ez egyáltalán nem zavarja, sőt

a Molban szigorúan veszik az utódkeresést, mindenkinek évente be kell írnia egy táblázatba, hogy kik a lehetséges utódai. Akinél ez hiányzik, az figyelmeztetést kap, akinél ezután is hiányzik, az már komoly mulasztás. Neki is vannak utódjelöltjei, aztán ha arra sor kerül, majd az igazgatóság dönt. Most négyen vannak a listán, „de ez olyan, hogy rá is lehet kerülni, de le is lehet kerülni onnan.”