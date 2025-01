Erre figyeljen, ha gyanús a pajzsmirigye!

A pajzsmirigyzavar igen sok embert érint, ráadásul a legtöbben még csak nem is sejtik, hogy a panaszok hátterében hormonális probléma áll. Ennek oka, hogy a tünetek sokszor teljesen hátköznapiak, így az ember nem is gondolná, hogy valamilyen rendellenesség húzódhat meg a háttérben. Sajnos azonban ez a hozzáállás veszélyes is lehet, hiszen a kezeletlen pajzsmirigygondok igen kellemetlen tüneteket is produkálhatnak. Dr. Békési Gábor PhD, a Budai Endokrinközpont pajzsmirigy specialistája a leggyakoribb panaszokat gyűjtötte össze.