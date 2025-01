- Török Gábor: Az amerikai szankciók felgyorsítják Rogán Antal politikai pályafutásának a végét

Orbán-kormány;Egyesült Államok;Rogán Antal;Török Gábor;politikai pályák;szankciós lista;

2025-01-10 15:24:00 CET

„Minden bizonnyal felgyorsítja politikai pályafutása lezárását, és a hivatásos politikán túli karrierjét is jelentősen meghatározza Rogán Antalnak, hogy korrupció miatt a neve felkerült az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának szankciós listájára” – derült ki Török Gábor politikai elemző Facebook-bejegyzéséből, amelyben azt azért megállapította, hogy csak az idő dönti el, hogy politikailag pontosan mekkora a kár. Utóbbit nyilvánvalóan személyére, az Orbán-kormányra és természetesen a Fideszre nézve értve. Úgy véli, ha a Trump-adminisztráció ebben segítőkész lesz, a magyar kormánynak nem árt majd sokat, de az ügy névadójának szinte biztosan fog.

Török Gábor nem gondolja, hogy az Indiából hazatérő miniszterelnök azonnal felmenti miniszterét, de arra igen, hogy innentől kezdve tehertétellé válhat a jelenléte az Orbán-kormányban. – Még akkor is, ha szerepe szinte pótolhatatlan – és azért itt a szinte legalább annyira fontos, mint a pótolhatatlan – a hatalomgyár működtetésében. Nagy energiákat kell majd fordítani a listáról való levételéért, mindeközben rengeteg kellemetlen kérdést kell megválaszolni, könnyen lehet, hogy újra tematizálva az összes vele kapcsolatos ügyet, és már nem csak belföldön, de ennél sokkal szélesebb körben is számítani kell a politikussal kapcsolatos „előzetes tudásra”, bizalmatlanságra – fejtette ki.

Az elemző szerint ha úgy lesz, ahogy a kormánypárti oldalon vizionáljak, és az új amerikai adminisztráció rövid időn belül módosítja a listát, vagy legalább hivatalosan jelzi, hogy nem ért egyet a magyar miniszter megbélyegzésével, elindítja a törlési folyamatot, akkor valóban pártpolitikai dimenzióban tartható az ügy, és a politikai veszteség nem lesz jelentős. Ellenkező esetben, tehát ha hónapok múlva sem történik semmi, akkor nyilván minden egyes nappal egyre kínosabb lesz az ügy a magyar kormánynak.

„Rogán Antal az ügyben nyilvánosan még nem szólalt meg, ami már önmagában is furcsa lehetne egy demokratikus világban, hiszen olyan súlyú ügyről van szó, ami után a nyilvánosság joggal várja el a megválasztott, megbízott és itt egyértelműen megvádolt politikus válaszát” – szögezte le Török Gábor. Továbbá azt is feltételezte, hogy valamilyen reakció persze előbb-utóbb biztos lesz, de a lényeg nem is az, hogy Rogán Antal mit mond, hanem az, hogy mit gondol, azaz miképpen dolgozza majd fel ezt az ügyet, milyen következtetéseket von le belőle, mint politikus.