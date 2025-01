- Kifakadt a gyermekfelügyelő: Fél éve még 14 kollégája volt, mára hatan maradtak, és még nincs vége

Felmondólevéllel a zsebében, névtelenséget kérve mesélt lapunknak egy Pest megyében dolgozó gyermekfelügyelő arról, milyen körülmények között dolgoznak az állami intézményekben, hogy milyen hatása volt a kifogástalan életvitelt ellenőrző vizsgálatoknak, s ő maga miért jutott el addig a pontig, hogy bármikor kész hátrahagyni hivatását.

– Több mint hat éve dolgozom a gyermekvédelemben, de ilyen rossz még sose volt a helyzetünk.

Ilyen mértékű elvándorlásra nem volt példa. Senki sem azért mondott fel, mert vaj van a füle mögött, volt aki évtizedek óta a gyermekvédelemben dolgozott, de úgy gondolták, ennek a megalázásnak már nem teszik ki magukat és a családtagjaikat. Egytől egyik jó kollégák, jó szakemberek voltak, akiket imádtak a gyerekek. És még ez sem a vége. A megmaradt hat kolléganőm közül háromról biztosan tudom, hogy ki akar lépni – mesélte a gyermekfelügyelő, majd úgy folytatta. – A kritikus létszámhiány miatt összevonták a gyerekcsoportomat egy másikkal. Itt 16 gyerek került össze. A legkisebbek óvodások, a legnagyobbak középiskolások.

Szerinte – mivel egy műszakban általában egyedül vannak a gyerekekkel – nemcsak a felelősség miatt nehéz a dolguk. Van, hogy a kis óvodás játszana, vagy mesét hallgatna, a kamasznak viszont meghitt beszélgetésre lenne szüksége. Közben főzniük is kell, takarítani, rendet tenni, ha valaki beteg, őt ápolni, segíteni a leckében. Emellett a rengeteg az adminisztráció is. Esélyük sincs arra, hogy a gyerekekkel „minőségi időt töltsenek.” Vannak ebből sértődések, elfordulnak tőlük a kamaszok, és saját maguk keresnek megoldást a gondjaikra.

– A napokban én is megírtam a felmondó levelet. Elfáradtam. Most tudatosult bennem igazán, hogy a közeljövőben nem is számíthatunk semmi jóra