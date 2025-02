- „Hová építenék az új Fővárosi Nagycirkuszt, az állatkerti elefántok vagy medvék hátára?”

Orbán-kormány;Budapest;Fővárosi Nagycirkusz;Budapesti Állatkert;

2025-02-11 13:30:00 CET

„Hónapokkal ezelőtt kereste fel Karácsony Gergely főpolgármestert Kovács Balázs miniszteri biztos. Az egyeztetésen valóban szóba került a Biodóm befejezése és a fenntartása is. Egyik témában sem merültünk el különösebben. A főpolgármester nem zárkózott el a közös megoldáskereséstől, de írásbeli javaslat azóta sem érkezett” – válaszolta a Népszava kérdésére Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója,

Azután kérdeztük erről Kiss Ambrust, hogy – mint arról a múlt héten beszámoltunk – Kovács Balázs, Lázár János miniszter biztosa Terézváros képviselő-testületi ülésén ismertette a tárca fejlesztési terveit a Nyugati Pályaudvar használaton kívüli területére. Ennek részeként a jelenleg a pályaudvar mellé tervezett új cirkuszművészeti központot áthelyeznék a Városligetbe, ahol a Fővárosi Nagycirkusz jelenleg is áll. Ott viszont csak az állatkert rovására lehetne terjeszkedni. Az állatkert az intézmény háta mögötti vasúti területen kaphatna cseretelket. Kovács azt mondta: a főváros nem zárkózik el attól, hogy a cirkusz és az állatkert közös üzemeltetésbe, fenntartásba kerüljön, amelyhez hozzácsaphatnák a Biodómot is. A kormány ugyanis csak akkor hajlandó költeni a létesítmény befejezésére, ha az állami kezelésbe kerül.

„A félkész Biodóm épületét valóban örömmel átadnánk a kormánynak, ahogy ezt három éve mondjuk, mivel ez soha nem volt a főváros beruházása” – erősítette meg a Kiss Ambrus, aki ezzel együtt nem látja az új cirkuszművészeti központ helyét

a ligetben. Mint mondta, a lovardát, amelynek felépítésére még Persányi Miklós, a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) volt főigazgatója kerített pénzt, most is a Fővárosi Nagycirkusz használja. További területek átadására azonban nincs lehetőség. „Hová építenék az új cirkuszt az elefántok vagy medvék hátára”? – tamáskodott a főigazgató.

A tavaly egymilliónál is több látogatót fogadó fővárosi állatkert már a lovarda átengedését is zokon vette. Most abban bíznak, hogy áprilistól ismét ők használhatják a 2018-ban átadott fedett lovardát, amelyet a fenntartó fővárosi önkormányzat az akaratuk ellenére engedett át a cirkusznak 2025. március 31-ig. Azzal meg végképp nincsenek kibékülve, hogy összekössék őket a cirkusszal. Az állatkert vezetése az elmúlt években erős törekvést érzékelt a Fővárosi Nagycirkusz részéről újabb területek megszerzésére.

A FÁNK cikkünk nyomán született állásfoglalásában felhívta a figyelmet: az állatkerti szakma világszerte távolságot igyekszik tartani a cirkuszoktól, elsősorban az állattartás eltérő céljai, körülményei miatt. A vezető nemzetközi szakmai szervezetek, mint amilyen az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (ennek tagja a fővárosi állatkert is), kifejezetten kizáró oknak tartja, ha egy intézményben állatkerti és cirkuszi elemek együttesen léteznek. Az ilyen állatkertek nem vehetnek részt a nemzetközi tenyészprogramokban, és nem is tarthatnak ritka, veszélyeztetett fajokat. Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert természetvédelmi és állategészségügyi igazgatója leszögezte, „nagyon örül, hogy párbeszéd folyik a kormány és a főváros között az Állatkert ügyében, hiszen a Biodóm befejezése csak akkor lehetséges, ha egyetértés jön létre a két fél között”. Csakhogy legalább ilyen fontosnak tartja, hogy „az állatkertre vonatkozó döntések az állatkert bevonásával, az intézmény sajátos szempontjainak figyelembevételével szülessenek meg”.

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ felépítéséről 2019-ben határozott a kormány, két év múlva kiemelt beruházássá tettek. Ekkor jelölték ki a Nyugati pályaudvar melletti helyszínt, bár eredetileg a Liget-projekt részeként, majd a Dürer-kert helyén valósult volna meg. (Oda végül Garancsi István épített brutális méretű iroda-lakóház kombót.) A Nyugati melletti helyszín a kormányon belül is szült vitát, de mivel senkinek nem volt újabb ötlete, hagyták továbbfutni a projektet. A megvalósítás azonban egyre tolódik. Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója 2023-ban felvetette, hogy „szimbiózis jöhetne létre a Biodóm-projekt és a cirkusz között”. Ezt tavaly az Inforádiónak úgy finomította „ha a Biodóm mégis beindul és lesz egy új közönségforgalmi rész, akkor a cirkusz a maga helyén újul meg a Városliget peremén”.

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ áttelepítése azért válhatott sürgető feladattá, mert a Lázár János építési és közlekedési miniszter által felügyelt MÁV tavaly novemberben ingatlanfejlesztési pályázatot írt ki több pályaudvar megújítására. A nyertesek a vasúti rész megújításáért cserébe 99 évre megkapják a területet, ahol szabadon építkezhetnek. A január végi határidőre több pályázat is érkezett, a Nyugati pályaudvar különösen kapósnak bizonyult. A terézvárosi önkormányzat – Népszava által elsőként bemutatott – pályázata mellett két cég is ajánlatot tett. A Szabad Európa értesülései szerint

a Tiborcz István üzleti körébe tartozó Erdei Bálint egyik cége mellett a Westendet építő, a meghirdetett ingatlanok mellett saját telkekkel rendelkező Gránit Pólus is bejelentkezett.

Utóbbi esetében Soproni Tamás, VI. kerületi polgármester nem tart attól, hogy a cég keresztbe tenne a kerület parkterveinek, régóta tárgyalnak velük, eddig együttműködőek voltak. Nagyobb kérdés, hogy mire készül Tiborcz István üzlettársa, illetve az Orbán-kormány. Úgy tűnik, ettől függ most a cirkusz és vele az állatkert és a biodóm sorsa is.