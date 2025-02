- Újabb kötelezettségszegési eljárást indít az Európai Bizottság Magyarországgal szemben

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy ismét kötelezettségszegési eljárást indít Magyarországgal szemben három különböző ügyben - írta meg a Portfolio a brüsszeli testület közleménye alapján.

Az első ügyben az Európai Bizottság formális felszólító levelet küldött Magyarországnak, amelyben arra kéri az országot, hogy biztosítsa a közbeszerzési szabályoknak való teljes megfelelést.

Az Orbán-kormány ugyanis nem tett eleget annak az uniós irányelvnek, hogy a gazdasági szereplők egyenlő bánásmódban részesüljenek a közbeszerzési eljárásokban, miközben a hatóságok szabadon választhatják ki a legmegfelelőbb eljárást. Az uniós testület szerint

Amennyiben az Orbán-kormány két hónapon belül sem hajlandó változtatni a helyzeten, úgy az ügy továbbhaladhat.

A második témában a Bizottság Magyarországnak és Lengyelországnak küldött „indokolt véleményt” azzal kapcsolatban, hogy nem ültették át teljes körűen az EU belső villamosenergia-piacára vonatkozó szabályokat. Ennek értelmében szintén két hónap áll rendelkezésükre, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket. Az uniós energetikai irányelv az EU elektromos piacának szervezetére és működésére vonatkozóan határozza meg a legfontosabb szabályokat, melyek célja, hogy integrált, versenyképes, fogyasztóközpontú piacot hozzanak létre.

A harmadik eljárásban

az Európai Bizottság be is perelte Magyarországot, itt azonban Bulgáriát, Spanyolországot, Hollandiát, Ausztriát, Portugáliát és Finnországot is bíróság elé idézik, ugyanis egyik ország sem ültette át a nemteljesítő hitelekre vonatkozó irányelvet, ami a jól működő másodlagos piac kialakítását hívatott elősegíteni a nem teljesítő hitelek számára.