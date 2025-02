- Donald Trump különmegbízottja kimondta, nem osztanak lapot az EU-nak az orosz-ukrán béketárgyalásokon

Oroszország;Ukrajna;tárgyalás;Egyesült Államok;orosz-ukrán háború;

2025-02-15 22:04:00 CET

Nem vehetnek részt európai országok az orosz-ukrán háborút lezáró béketárgyalásokon – jelentette ki Keith Kellogg, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja szombaton a müncheni biztonsági konferencia egyik panelbeszélgetésén. Ez az első alkalom, hogy amerikai részről valaki ilyen világosan fogalmazott. A politikai realizmus iskolájának a híve vagyok, szóval ez nem fog megtörténni – mondta a különmegbízott, hozzáfűzve, a részvételi szándékról szóló panasz helyett az európai országok előállhatnának konkrét javaslatokkal és fordíthatnának több pénzt a védelmi kiadásaikra.

Keith Kellogg hidegzuhannyal felérő kijelentéseivel a Trump-adminisztráció két nap alatt másodszor jelezte, hogy ha kell, simán átlép a transzatlanti szövetségesein és teszi zárójelbe a hagyományosan szívélyes kapcsolatrendszert. Az első az a JD Vance amerikai alelnök volt, aki pénteken, együttműködés helyett a szólásszabadság állítólagos európai elnyomásáról, illegális migrációról és a különmegbízotthoz hasonlóan a védelmi kiadások növeléséről beszélt a müncheni biztonsági konferencián. Nemrég – szellőztette meg a Financial Times – az európai országok kaptak is egy-egy levelet, amelyben a Fehér Ház azt firtatja, melyikük milyen fegyverekkel és katonai egységekkel hajlandó hozzájárulni a háború utáni Ukrajna biztonságának a garantálásához. Még szerdán Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter tett egy ajánlattot Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek is, amely szerint az Egyesült Államok kapja meg Ukrajna ritkaföldfém-készletének a felét, aminek a fejében amerikai katonák részt fognak venni a kelet-európai ország biztonságának garantálásában az orosz-ukrán háború lezárása után.

Az egyelőre nem világos, hogy a szombati kijelentéseihez hogyan viszonyul az a Volodimir Zelenszkij, aki korábban közös béketerv kialakítására szólította fel az Európai Unió és az Egyesült Államokat, hozzáfűzve, ennek hiányában Ukrajna nem is hajlandó tárgyalni az oroszokkal. Szombaton a politikus már közös európai hadsereg felállításáról beszélt.

EU-s részről Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke még pénteken úgy nyilatkozott, fel akarják gyorsítani Ukrajna EU-csatlakozási folyamatát, amelyben már sikerült jelentős előrelépést tenni. A politikus szerint a blokknak „hegyeket kell megmozgatnia”, hogy alkalmazkodjon az új valósághoz, és beváltsa Európa ígéreteit. – Nemcsak őszintén kell beszélnünk, hanem ennek megfelelően is kell cselekednünk – tette hozzá.

Ami Keith Kellogot illeti, ő a közeljövőben Ukrajnába megy, aztán tesz egy körutat a NATO-tagországaiban is.