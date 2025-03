Új utakat keres a francia elnök és a brit kormányfő, Volodimir Zelenszkij megüzente, hogy őt nem lesz könnyű leváltani

Oroszország;Ukrajna;Donald Trump;Emmanuel Macron;

2025-03-05 13:55:00 CET

Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök egyhónapos tűzszünetet javasolt Ukrajnának a vasárnapi londoni találkozó után. Az Oroszország és Ukrajna közötti tűzszünetnek „a levegőben, a tengereken és az energetikai infrastruktúrában” kell érvényesülnie - mondta a francia elnök. A terv szerint a kelet-ukrajnai fronton folyó harcokat kezdetben nem érintené. Macron szerint egy ilyen koncepció előnye, hogy egy korlátozott tűzszünet megsértését könnyebb lenne ellenőrizni. Macron az interjúban világossá tette: az európai békefenntartó csapatok ukrán földre telepítésének terve csak akkor kerülhet szóba, ha a tárgyalások sikerrel zárulnak, és stabil tűzszünet lesz Ukrajna és Oroszország között. Egy kezdeti fázisban, például a javasolt egy hónapos tűzszünetben nem küldenének katonákat a térségbe. Egy ilyen fegyvernyugvásnak „meg kell teremtenie a tárgyalások alapjait”, mutatott rá Macron. – Békét akarunk Ukrajnában, de nem mindenáron - figyelmeztetett Macron. Hangsúlyozta, a biztonsági garanciák elengedhetetlenek Ukrajna számára.

Luke Pollard, a brit fegyveres erőkért felelős parlamenti államtitkár a francia elnök kijelentésére reagálva leszögezte, egyelőre „nincs megállapodás” az egy hónapos fegyverszünetre vonatkozó javaslatról, nincs egyetértés arról, hogy hogyan nézne ki a fegyverszünet (...), de együtt dolgozunk Franciaországgal és európai szövetségeseinkkel a tartós ukrajnai béke útjának meghatározásán”, fejtette ki. Hozzátette, „biztosak akarunk lenni abban, hogy be tudjuk mutatni egy tartós és tartós béke tervét, amely magában foglalja az Egyesült Államok részvételét is, mert nélkülük ezt nehezen valósíthatjuk meg”. Pollar megjegyezte, „fontos megérteni a különbséget egy rövid szünet – ez elképzelhető lehet – és a fenntartható béke között, mert Zelenszkij elnök és az ukránok jogosan aggódnak amiatt, hogy egy rövid szünet lehetővé teszi az orosz erők újjászervezését, újrafegyverzését, átcsoportosítását, majd a támadás folytatását”.

Pollard hozzátette, a párbeszéd folytatódik a Trump-adminisztrációval. Rámutatott, a tárgyalások Donald Trumppal folyamatban vannak. Keir Starmer miniszterelnök péntek óta kétszer beszélt vele, és a következő napokban folytatni fogjuk ezeket a megbeszéléseket”. Várhatóan magas rangú katonatisztek, tisztviselők és miniszterek látogatnak az Egyesült Államokba – tette hozzá.

Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter ugyanakkor azt mondta, az egy hónapos tűzszünettel „tesztelhetik” az orosz elnököt. „Ukrajna és szövetségesei megtudhatják, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök komolyan gondolja-e, és hajlandó-e hosszabb távú békemegállapodásról tárgyalni”. Barrot külügyminiszter úgy véli, hogy Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök készen állhat a további tárgyalásokra még a Fehér Házban nemrégiben lezajlott összecsapás után is.

Brit források szerint az Egesült Királyság, Franciaország és más országok jelenleg több lehetőséget vizsgálnak Oroszország Ukrajna elleni háborújának befejezésére. – Nyilvánvalóan számos lehetőség van az asztalon – ismerte el Keir Starmer brit miniszterelnök szóvivője.

A Trump-adminisztráció egyre többször hangoztatja, hogy Zelenszkijnek távoznia kell a hivatalából, ami nyílt beavatkozás Ukrajna belügyeibe. Mike Waltz amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó szerint az ukrán elnöknek „nem áll készen a béketárgyalásokra”. Ugyan közvetlenül nem szólította fel lemondásra az ukrán elnököt, mint mondta, a pénteken történtek megkérdőjelezik, hogy alkalmas-e az ország vezetésére.

A Trump-adminisztráció egyre csak fokozza az Ukrajnára gyakorolt nyomást. Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt mondta, az Egyesült Államok készen áll az Ukrajnával való kapcsolatok folytatására, mihelyst Ukrajna készen áll a békére – mondta az ABC-nek adott interjújában. – Itt senki sem állítja, hogy Vlagyimir Putyin elnyeri a Nobel-békedíjat... Meg kell találnunk a módját, hogy véget vessünk a háborúnak. És ennek egyetlen módja az oroszok bevonása a tárgyalásokba" – mondta Rubio.

Zelenszkij az amerikai megjegyzésekkel kapcsolatban megjegyezte, nem lesz könnyű leváltani. – Nem elég egyszerűen választást tartani. Engem is meg kellene akadályozni abban, hogy induljak, ami egy kicsit nehezebb lenne – tette hozzá az ukrán elnök. Megismételte, kész lemondani, ha Ukrajna cserébe a NATO tagja lesz. A legutóbbi, hétfőn közzétett felmérés szerint toronymagasan vezeti az esetleges elnökjelöltek népszerűségi listáját. Vasárnap azt is mondta, nem tesz engedményeket Oroszországnak a megszállt területeket illetően. „Bármilyen békemegállapodás, amely ilyen engedményeket tartalmaz, nem lenne béke: kényszerű kapituláció lenne” – fejtette ki a brit The Telegraph című lapnak.

Trump továbbra is úgy tesz, mintha Putyin semmiféle biztonsági kockázatot sem jelentene. Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán azt írta: „Kevesebb időt kellene foglalkoznunk Putyinnal, és jobban kellene aggódnunk a migráns erőszaktevő bandák, drogbárók, gyilkosok és pszichiátriai intézményekből érkező emberek miatt, akik belépnek az országunkba – hogy ne úgy végezzünk, mint Európa!"

Howard Lutnick, az Egyesült Államok kereskedelmi minisztere a maga részéről a Fox Newsnak úgy nyilatkozott, Ukrajna addig nem kap pénzt az Egyesült Államoktól, amíg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem hajlandó a béketárgyalásokra és a háború befejezésére. Állítása szerint Donald Trump tudja, „hogy kell közvetíteni.

