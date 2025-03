Orbán Viktor: Csak az érvel áfacsökkentés mellett, aki fiatal és tudatlan

politika;Magyarország;interjú;Orbán Viktor;Kossuth Rádió;

2025-03-21 08:14:00 CET

Akik azt mondják, hogy az árréstop a piaci folyamatokba való beavatkozás, azoknak igazuk van – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott hagyományos pénteki interjújában. Az Orbán-kormány azért döntött az árréstop mellett, mert szerinte egyes áremelkedések olyan mértékűek, hogy azoknak már semmi köze a piaci folyamatokhoz. Majd felsorolt egy több terméket, amelyeknek szerinte indokolatlanul nagy mértékben – a vajét szerinte több mint 80 százalékkal – emelték az árak.

A miniszterelnök szerint nem lehetett tovább nézni, hogy kifosszák az embereket. Ő is örült volna, ha nem kellett volna ezt a lépést megtenni, de szükségesnek véli. Az intézkedés lényege, hogy a kereskedő a beszerzési árra maximum 10 százalékot tehet rá. 30 alapvető élelmiszerkategóriáról és ezzel több száz termékről van szó. Az intézkedés után szerinte azonnal látszik az árcsökkenés, a kereskedelmi láncok nyilván próbálkoznak majd valahogy megkerülni, de a kabinetnek is megvannak az eszközei, hogy beavatkozzon a piaci folyamatokba, de abban bízik, hogy a kereskedők előbb-utóbb belátják, hogy a csatázni kezdenek a kabinettel, akkor csak veszíthetnek.

Az áfacsökkentés mellett a miniszterelnök szerint csak az érvel, aki fiatal és tudatlan. Volt már, hogy áfát csökkentett, de azt jelentős részben lenyelték a kereskedők. Vannak fiatalok, akik most jöttek a politikába, ők ezt nem értik, az öreg rókák igen - magyarázta.

A gyülekezési jog korlátozásáról a miniszterelnök azt mondta, a szexualitást nem szabad kivinni az utcára, sem homoszexuálist, sem heteroszexuálist. A „magunk fajta normális emberek” ma provokáció alatt állnak Orbán szerint, és nincsenek tekintettel arra, hogy van néhány millió gyerek ebben az országban, akiket fel kell nevelni. A szabadságnak is megvan a helye, meg a gyermekvédelemnek is megvan a módja. Utóbbi alapjog a legfontosabb alapjog - magyarázta.

A Pride betiltásáról még nincs szó, most annak a jogi lehetőségét teremtették meg, hogy a hatóságok mérlegelhesse a tiltást. Tisztázni kellett, hogy „a szabadosságnak” vagy a gyereknevelésnek van elsőbbsége, egyértelmű jogi helyzetet kellett teremteni - közölte Orbán Viktor kifejtette, ő személy szerint eddig se nézte nyugodtan a Pride-ot, de óriási nemzetközi nyomás volt, korábban az amerikai nagykövet menetelt a menet élén, Donald Trump hatalomra kerülésével viszont a kétfrontos harc csökkent egyfrontosra, ezzel kinyílt az Orbán-kormány mozgástere.

2010 óta azon dolgoznak, hogy családközpontúvá tegyük az egész magyar gazdasági rendszert - fejtegette a miniszterelnök. A családot mint közösséget a gazdasági szabályozás eddig nem vette figyelembe. Sok a válás, sok nő el is bizonytalanodik a családalapítás terén, ezért vezették be az anyák szja-mentességét. A kábítószerek elleni fellépés mögött is a családtámogatás húzódik meg - magyarázta.

Brüsszelnek semmi köze a magyar jogszabályhoz - közölte, hozzátéve, mondaná erősebben is, hogy hova tanácsolná őket, de nem teszi. Néhány képviselő szerinte az erőszakig elmenve ellenezte a dolgot, majd a választók véleményezik ezt jövőre a parlamenti választáson.

Orbán Viktor szerint nem kell attól megijedni, amikor az EU mind a 26 tagállama mást gondol, mint az Orbán-kormány. Ha megijednénk, akkor ma Magyarország szerinte tele lenne bevándorlókkal - vélte, hozzátéve, ehhez képest ma egyre többen azt mondják a témában, amit a magyar kabinet 10 éve. A miniszterelnök úgy képzeli, hogy az orosz-ukrán háborúban is eljön majd az a pillanat, amikor nekik lesz igazuk és az Orbán-kormány álláspontja lesz a többségi.

Csütörtökön már kiderült, hogy nincs pénz arra az óriási teherre, amit Ukrajna uniós tagsága jelentene - mondta a miniszterelnök. Szerinte el fog jönni a kijózanodás pillanata, mert gazdasági összeomlással lenne egyenlő Ukrajna felvétele. Orbán Viktor szerint ennek ellenére „mind a régi mind az új ellenzék”, Ukrajna pártja mellett van. Igaz, Magyar Péter ugyan kijelentette hogy nem tartja reálisnak Ukrajna csatlakozását a közeljövőben, de ezt a miniszterelnök nagyvonalúan elfelejtette megemlíteni, azt fejtegette, hogy se a Tiszának, se a DK-nak nincs más választása, mint Ukrajna felvételét támogatni, mert mind az Európai Néppárt, mind az európai szocialisták radikálisan ukrán pártiak. Ukrajna felvétele Orbán szerint biztonsági kockázatot is jelentene, mert Ukrajna nem a közbiztonságáról nevezetes, és az élelmiszereik is vegyszerezettek szerinte.

Brüsszelben szerinte ütemtévesztésben vannak, és Európa arra fog rádöbbenni, hogy lesz egy amerikai-ukrán, egy amerikai-orosz és egy orosz-ukrán megállapodás Európa nélkül. Elmondása szerint ő már júliusban, a magyar uniós elnökség idején arra figyelmeztetett, hogy Európa nélkül rendezhetik Ukrajna jövőjét, ha nem változtat az álláspontján.