Jogerősen is pert vesztett Áder János húga Gy. Németh Erzsébet ellen

2025-03-21 14:38:00 CET

Már papírja van róla Áder János volt köztársasági elnök testvérének, Pölöskei Gáborné Áder Annamáriának, hogy nyilvánosan felelősnek lehet nevezni a bicskei gyermekotthonban történt pedofil bűncselekmények miatt – jelentette be sajtótájékoztatóján Gy. Németh Erzsébet, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője.

A DK lapunknak is eljuttatott közleményében az áll,

a Fővárosi Törvényszék másodfokú, jogerős ítéletében helybenhagyta az elsőfokú bíróság döntését, amely megszüntette Áder János húgának rágalmazási perét.

Áder húga azután jelentette fel Gy. Németh Erzsébetet, hogy a DK képviselője kijelentette: Áder Annamáriának a Fővárosi Önkormányzat Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztályának vezetőjeként tudnia kellett, hogy a bicskei gyermekotthon volt igazgatója, Vásárhelyi János molesztálta a rá bízott gyerekeket. 2011-ben ugyanis az otthon két dolgozója bizonyítottan jelentette az egyik gyermek megrontását az Áder húga által vezetett főosztálynak – idézte fel az ellenzéki párt alelnöke.

„A bíróság jogerős ítélete bizonyítja, amit a Demokratikus Koalíció már a kegyelmi botrány kirobbanása óta állít: a magyar gyermekvédelmi intézményeket magasrangú, fideszes kapcsolatokkal rendelkező pedofilok fenyegetik. Ezért kaphatott köztársasági elnöki kegyelmet a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójának segédje, Kónya Endre. És ezért nem történt semmi, amikor 2011-ben az akkor még a fideszes Tarlós István vezette Főváros tudomására jutott a bicskei ügy. Mi, szociáldemokraták azonban nem fogjuk hagyni, hogy az államilag támogatott, fideszes pedofilok szabad prédának tekintsék a magyar gyerekeket! Baloldaliként a gyengék és a védtelenek védelme a küldetésünk, mert baloldalinak lenni nem divat kérdése!” – fogalmazott Gy. Németh Erzsébet.

Mint arról lapunk is beszámolt, első fokon is Gy. Németh Erzsébet javára ítélt a bíróság a rágalmazási perben. A január 6-án hozott ítélet szerint a DK-s politikus közérdekből tette kijelentéseit, amelyek a testület szerint nem alkalmasak a becsület csorbítására. A döntés ellen Áder János húga fellebbezést nyújtott be.