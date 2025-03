Újabb biztonsági rés: Nem nehéz megtalálni Donald Trump biztonsági tanácsadóinak adatait az interneten

Egyesült Államok;személyes adatok;Donald Trump;biztonsági rés;

2025-03-27 09:43:00 CET

Szabadon hozzáférhetők az interneten Donald Trump legfontosabb biztonsági tanácsadóinak adatai, beleértve a mobilszámaikat is – írja a Spiegel. Sőt, a német lap szerint az újságírói még vezető tisztviselők e-mail címére és néhány jelszóra is bukkantak.

A cikk szerint a riporterek az adatokat keresőmotorok, valamint az interneten hozzáférhető feltört ügyféladatok alapján találták meg.

Az ügyben Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó, Tulsi Gabbard, a nemzeti hírszerzés igazgatója és Pete Hegseth védelmi miniszter is érintett.

A Spiegel megjegyzi, a telefonszámok és e-mail-címek többsége láthatóan még mindig használatban van, némelyek pedig közösségi média platformokon, például az Instagramon és a LinkedInen található profilokhoz kapcsolódnak. De a telefonszámokhoz tartozó WhatsApp-profilokra, sőt, néhány esetben Signal-fiókokra is bukkantak.

A lap így egy újabb, eddig ismeretlen biztonsági rést tárt fel, hiszen hírszerző szolgálatok felhasználhatják ezeket az adatokat arra, hogy az érintettek eszközeire kémszoftvert telepítsenek, és így feltörjék a kommunikációs csatornákat.

Mint arról beszámoltunk, nemrég hatalmas botrány tört ki az Egyesült Államokban, miután kiderült, hogy Mike Waltz tévedésből meghívót küldött a The Atlantic politikai magazin főszerkesztőjének a Signalon egy chatcsoportba, ahol a jemeni húszi lázadók elleni amerikai támadásról egyeztettek. Az újságíró így részesévé vált annak az online üzenetváltásnak, amelynek összesen 18 tagja volt, köztük J.D Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter, Mike Waltz és John Ratcliffe, a CIA igazgatója.

Az incidens több kérdést is felvetett, az egyik, hogy a védelmi miniszter és stábja miért egy civilek által is letölthető, aránylag könnyen feltörhető applikációban egyeztet titkos haditervekről. Jeffrey Goldberg, a The Atlantic főszerkesztője sokáig el sem hitte, hogy nem valami dezinformációs akció vagy tréfa áldozatává vált. Miután a Fehér Ház hazugsággal vádolta meg, a The Atlantic közzétette annak a beszélgetésnek a képernyőképeit, amelyben a Trump-adminisztráció haditerveket osztott meg.