Kína leszögezte, ellenzi Donald Trump vámjait, és erőteljes ellenintézkedéseket fog hozni

Kína;Egyesült Államok;importvámok;

2025-04-03 08:37:00 CEST

Kína határozottan ellenzi az amerikai „viszonossági vámokat” és erőteljes ellenintézkedéseket fog hozni jogai és érdekei védelmében – közölte csütörtökön a kínai kereskedelmi minisztérium.

A közlemény kiemeli,

„a történelem azt mutatja, hogy a vámok emelése nem tudja megoldani az Egyesült Államok problémáját, ez árt az amerikai érdekeknek, és veszélyezteti a globális gazdasági fejlődést, valamint az ipari és ellátási láncok stabilitását”.

A kínai kereskedelmi minisztérium szerint „az Egyesült Államok lépése figyelmen kívül hagyja a többoldalú kereskedelmi tárgyalásokon az évek során elért érdekegyensúlyt és azt a tényt, hogy régóta nagy hasznot húz a nemzetközi kereskedelemből”. A közlemény hangsúlyozza, a kereskedelmi háborúnak nincs nyertese, és a protekcionizmus nem vezet sehová.

„Kína sürgeti az Egyesült Államokat, hogy haladéktalanul törölje az egyoldalú vámintézkedéseket, és oldja meg megfelelő módon, egyenlő párbeszéd útján a kereskedelmi partnereivel fennálló nézeteltéréseket”

– hangsúlyozta a minisztérium.

Donald Trump amerikai elnök szerdán jelentette be, hogy Kínát 34 százalékos vámmal sújtja az év elején korábban kivetett 20 százalékos vámon felül, így a kínai importra kivetett új vámok összege 54 százalékra emelkedik. Közölte azt is, hogy a világ országaira kivetett büntetővámjai között 20 százalékos sarccal sújtja az EU-tagországokból az Egyesült Államokba áramló árukat. Importvámokról van szó, a minimális érték 10 százalék, néhány országot – például az Egyesült Királyságot, Ausztráliát és Brazíliát – legalábbis csak ennyivel bünteti 2025. április 5-től az amerikai elnök. Az amerikai elnök az általa a felszabadulás napjának nevezett keddi bejelentéstől függetlenül sarcolja meg 25 százalékos importvámmal a világ járműiparát is.