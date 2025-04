Tiszteletbeli polgári címet kapott Benjámin Netanjahu a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől

Izrael;Benjamin Netanjahu;Orbán Viktor;Nemzeti Közszolgálati Egyetem;tiszteletbeli polgár;

2025-04-04 13:18:00 CEST

Az izraeli miniszterelnöknek ez az első európai útja azóta, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) 2024. november 21-én háborús bűnök gyanúja miatt elfogatóparancsot adott ki ellene.

Elismerésben részesül Benjámin Netanjahu pénteken a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen – derül ki a The Times of Israel cikkéből. A kormánypárti Magyar Nemzet cikke szerint az izraeli kormányfő már meg is ezt,

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorától, Deli Gergelytől átvehette át a tiszteletbeli polgári (Civis Universitatis Honoris Causa) címet

Az izraeli lap szerint ezt megelőzően Netanjahu a zsidó szervezetek vezetőivel egyeztet, majd Orbán Viktor társaságában elmegy a Cipők a Duna-parton budapesti holokauszt-emlékműhöz.

Benjámin Netanjahu csütörtök hajnalban érkezett meg Budapestre, vasárnap reggelig marad. Ez az első európai útja azóta, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tavaly elfogatóparancsot adott ki ellene és Joáv Gallant volt védelmi miniszter ellen a gázai háborúban elkövetett háborús bűnök miatt. Látogatásához időzítve Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, az Orbán-kormány arról döntött, kilép az ICC-ből. Amikor Orbán Viktor ezt megerősítette a Benjamin Netanjahuval tartott közös sajtótájékoztatóján, tapsot kapott az izraeli kormányfőtől és küldöttségétől.