Egy Szijjártó Péterrel fotózkodó kínai egyesület vezetője is részt vehetett tibetiek megfélemlítésében

Kína;Tibet;elnyomás;

2025-04-28 14:56:00 CEST

A férfi letelepedési kötvénnyel érkezett Magyarországra.

Egy Budapesten bejegyzett szervezet vezetője is részt vehetett a kínai állam megfélemlítési akcióiban – írja a Direkt36.

Az illető nem más, mint a Kínai-Európai Kulturális, Művészeti és Sport Egyesület elnöke, Ma Ven-csün. A férfi 2023 februárjában Genfben vett részt egy ENSZ által szervezett konferencián, ahol egy Kínáról készült jelentést vitattak meg; ebben szó esett az ujgur és tibeti kisebbség elnyomásáról is. A rendezvényen jelen volt a száműzetésben működő tibeti kormány svájci képviseletének vezetője, Thinlay Chukki is, akitől Ma Ven-csün a programot követően közös fényképet kért. Ezt követően azonban a tibeti küldöttség felé fordult, és engedély nélkül kezdte őket fotózni a tagjait.

Az ENSZ alkalmazottai végül rávették a férfit, hogy törölje a felvételeket, ám a férfi később az épület előtt is megpróbált képeket készíteni a tibeti csoportról.

Az ilyen jellegű tevékenység nem elsősorban kémkedésre, hanem megfélemlítésre irányul, mivel a kínai hatóságok rendszeresen alkalmaznak hasonló módszereket azokkal szemben, akiket az állam ellenségeinek tartanak. Ma Ven-csün ezzel szemben azt állította, hogy csupán félreértés történt, és mivel muszlimként ő maga is kisebbséghez tartozik, érdeklődött a konferencia témája iránt.

Az oknyomozó portál szerint Ma Ven-csün kapcsolatban áll az Egyesült Fronttal, a Kínai Kommunista Párt egyik szervezetével, amelyik világszerte próbálja befolyásolni a kínai diaszpórát, valamint elhallgattatni a Kínát bíráló hangokat.

A férfi 2013-ban letelepedési kötvény révén érkezett Magyarországra, és jelenleg egy kereskedelmi vállalkozás tulajdonosa. Több alkalommal is feltűnt az Orbán-kormány képviselőinek társaságában; 2017-ben egyesülete közreműködött a Magyarországi Kínai Filmfesztivál megszervezésében, amelyen Balog Zoltán akkor humánerőforrás-miniszter is felszólalt. Ugyanebben az évben Szijjártó Péterrel is készült róla egy közös fotó, amelyről Ma Ven-csün úgy nyilatkozott, hogy teljesen véletlen találkozás volt, csupán felkérte a külgazdasági és külügyminisztert egy közös képre, amikor a tárcavezető elhaladt mellette.