Orbán Viktor bejelentette, hogy jönnek a Digitális Polgári Körök

tusnádfürdői beszéd;

2025-07-26 10:15:00 CEST

Ez az eget rengető bejelentés? Majd bejelentette a Digitális Polgári Körök elindítását, az első számú indul is, minden információ ott érhető el. Ennek van választási jelentősége, de túlmutat azon, kezdenünk kell valamit a virtuális térrel, szükség van egy digitális polgári erőre. Az elmúlt másfél évtizedben valami megváltozott a világban, chatablakokba költöztettük a beszélgetést, ha valami nem az internetről indul, nem lesz belőle semmi.

Orbán Viktor szerint a digitális erőszak magyar sajátosság, a digitális teret trollkodás, rombolás, széthúzás uralja, a közösségeinket a modern kornak megfelelően újra kell szervezni. A szétrombolás kultúrájának ellenpontját létre kell hozni. Van, akinek elege van a konfliktusokból, kell egy tér azoknak is, akik nem akarnak részt venni direkt politikai csatákban, de részt akarnak venni az országépítésben, kell sok digitális polgári kör - jelenti ki a kormányfő. Szerinte nem mindenkinek esik kézre a háború, a Harcosok Klubját a tiszás digitális erőszak ellen hívták életre, a Digitális Polgári Körök nem ennek a terepe lesz. Szerinte ennek a nemzeti szuverenitás szempontjából is jelentősége van, nekünk is szükségünk van egy digitális honfoglalásra, létre kell hoznunk a nemzeti algoritmusunkat.