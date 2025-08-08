Végrehajtók jelentek meg Szamos Miklós másik cukrászdájánál is

végrehajtás;I. kerület;Ruszwurm Cukrászda;Korona Kávézó;

Az intézkedés egy több mint 15 éve zajló jogvita lezárását jelentette.

Péntek reggel hét órakor végrehajtók jelentek meg a budai Várban található Korona Kávéháznál, amely korábban a Ruszwurm néhai tulajdonosának másik cukrászdájaként működött – írja a 24.hu.

A Dísz téri épület előtt a dolgozók süteményeket és mécseseket helyeztek el, miközben sírva búcsúztak egymástól. A kávéházban készült utolsó süteményeket bárki elvihette. A bejáratnál kifüggesztettek egy Orbán Viktort ábrázoló fényképet „Bravo!!!” felirattal, mellette Nagy Gábor Tamás korábbi polgármester képe volt látható, akinek idején emelték meg a bérleti díjat. A végrehajtókat mintegy egy tucat rendőr kísérte, akiket egy férfi süteménnyel kínált meg.

Körülbelül egy órával a végrehajtók érkezése után egy tüntető is megjelent, aki „Magyarország diktatúra, O1G” feliratú transzparenst tartott, majd beszélgetett a cukrászda előtt várakozó alkalmazottakkal, és távozott. Nem sokkal kilenc óra előtt a dolgozók bepakolták a terasz asztalait és napernyőit, ezután a rendőrök lehúzták a bejárat redőnyét.

A héten szerdán a Budavári Önkormányzat már birtokba vette a Ruszwurm Cukrászda által használt, a Mátyás-templom közelében található ingatlanokat. A közel kétszáz éves cukrászda bezárását követően tulajdonosa, Szamos Miklós szívinfarktusban elhunyt.

A Korona Kávéház esetében – a Ruszwurmhoz hasonlóan – az üzemeltető régóta a piaci árnál alacsonyabb bérleti díjat fizetett. A díj mértékéről kialakult vita több mint másfél évtizede tartott, és az egyeztetések nem vezettek eredményre. A cég nem fogadta el a piaci szinthez közelítő díjat, ezért az akkori önkormányzati vezetés 2015-ben felmondta a szerződést, majd hosszas per indult.

A 2019-es önkormányzati választások után az új vezetés ideiglenesen felfüggesztette az eljárást, de 2020-ban folytatódott a bírósági per. Ezt követően Szamos Miklós nyilvánosan azt állította, hogy a polgármester pénzt kért a megegyezésért, emiatt vesztegetés elfogadása gyanújával nyomozás indult. Az ügy évekig húzódott, majd a Kúria jogerős döntésében az önkormányzat javára határozott, kötelezve a céget a helyiségek visszaadására és több mint 300 millió forintos tartozás megfizetésére.

Tavaly ősszel a fideszes vezetésű önkormányzat – a jogerős ítéletet elfogadva – két ajánlatot is tett a tulajdonosoknak a cukrászdák további működésére, de ezeket nem fogadták el. A Korona Kávéház előző nap nyílt levélben fordult Böröcz László polgármesterhez és az önkormányzathoz, amelyben azt írták, hogy a két cukrászda ügyében már régen megszülethetett volna egy korrekt megállapodás, ha ez valóban cél lett volna. A levél szerint a Ruszwurm Kft. soha nem maradt adósa az önkormányzatnak, és állításuk szerint „az önkormányzat mindent elmaszatolt, elhallgatott, eltussolt”.

Böröcz László a Ruszwurm bezárása után úgy nyilatkozott, hogy a cég több százmillió forinttal tartozik az önkormányzatnak, és a bírósági döntés következtében nem tehetnek mást, mint hogy birtokba veszik az ingatlanokat.