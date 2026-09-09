Kudarcba fulladhat az ENSZ csúcsa

Mától két csúcstalálkozót is rendeznek az ENSZ tagállamai, amelyeken a menekültek sorsáról tárgyalnak. Ban Ki Mun, a világszervezet főtitkára azt reméli, hogy a mai New York-i Tanácskozáson sikerül egyetértésre jutnia az állam- és kormányfőknek arról, közösen lépnek fel a világ mintegy 65 millió menekültje érdekében. Egy nappal később Barack Obama amerikai elnök rendez konferenciát, amelyen ugyanez a kérdés lesz a téma. Mindkét rendezvény célja az, hogy konkrét segítséget ajánljanak fel a bajba jutottak számára.