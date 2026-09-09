A parlamenti képviselők hajnalig üléseztek, több törvényjavaslat általános vitája zajlott. Ezek célja az Orbán-kormány idején elfogadott, az ország működését, fejlődését akadályozó, nehezítő, vagy éppen magánérdekeket szolgáló jogszabályok módosítása.
Emmanuel Macron francia elnök elfogadhatatlannak, Sir Keir Starmer brit kormányfő teljesen tévesnek nevezte az amerikai elnök lépését, amellyel nyolc európai országra büntetővámot vet ki.
Magyar Péter szerint nem lesz titkos füredi beszéd, élőben közvetítik az egészet.
A miniszterelnök egyik legfontosabb teendője augusztus 11-én hétfőn az volt, hogy a nem is titkoltan pártpolitikai célú Digitális Polgári Körök vasárnap meghirdetett szeptember 20-i nagygyűlését vitassa meg ott, ahol az ország ügyeinek kellene eldőlnie.
Reális a veszély, hogy Magyarország kisodródik az EU-ból - értettek egyet a Jelen szerkesztőségének konferenciáján részt vevő szakértők.
A magyar igazságügyi miniszter uniós kollégáival tartott megbeszélés után követelte „a magyaroknak kijáró pénzt” az Európai Bizottságtól, egyben közölte, olyan kérést, amely „a magyarok ellen szól”, soha nem fognak teljesíteni.
Tüntetések várták a németországi Koblenzben a jobboldali populisták tanácskozását, amelyen a német Alternatíva (AfD), a francia Nemzeti Front (FN), a holland Szabadságpárt (PVV), az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), valamint az olasz Északi Liga (LN) vett részt.
Felső szintű stratégiai tanácsülést tart tavasszal Magyarország és Törökország, amelyen várhatóan aláírják az áfa-visszatérítések kölcsönös megkönnyítéséről, a tudományos-oktatási megállapodás kiterjesztéséről, valamint a könyvtárak és levéltárak közötti együttműködésről szóló magyar-török megállapodást - ezt a külgazdasági és külügyminiszter közölte a NATO-tagországok külügyminiszterei brüsszeli tanácskozásának második, befejező napján.
A NATO megerősíti jelenlétét Lengyelországban és a Baltikumban. Az észak-atlanti szövetség logisztikai támogatást nyújt az Európai Unió Sophia nevű haditengerészeti műveletéhez, az embercsempész-hálózatok elleni fellépéshez. Egyebek mellett erről döntöttek a szövetség kétnapos tanácskozásán.
Mától két csúcstalálkozót is rendeznek az ENSZ tagállamai, amelyeken a menekültek sorsáról tárgyalnak. Ban Ki Mun, a világszervezet főtitkára azt reméli, hogy a mai New York-i Tanácskozáson sikerül egyetértésre jutnia az állam- és kormányfőknek arról, közösen lépnek fel a világ mintegy 65 millió menekültje érdekében. Egy nappal később Barack Obama amerikai elnök rendez konferenciát, amelyen ugyanez a kérdés lesz a téma. Mindkét rendezvény célja az, hogy konkrét segítséget ajánljanak fel a bajba jutottak számára.
A három balti állam vezetőivel tanácskozott tegnap Lettországban Joe Biden.
Trócsányi László igazságügyi miniszter az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (ISZKI) humánbiológiai szakmai napján tartott tanácskozáson jelentette ki, hogy a függetlenség és pártatlanság érvényesülése elengedhetetlen a szakértők és így az egész igazságszolgáltatás iránti közbizalom szempontjából. Természetesen mindezzel csakis egyetérteni lehet.
Majd két év óta első alkalommal ült össze Brüsszelben a NATO-Oroszország-tanács, de nem sikerült áthidalni az észak-atlanti szövetség és Moszkva közötti nézeteltéréseket, számolt be róla a találkozó után tartott sajtóértekezletén Jens Stoltenberg. A NATO főtitkára mindazonáltal hangsúlyozta, hogy a szövetség fontosnak tartja a politikai párbeszéd csatornáinak nyitvatartását.
Angela Merkel német kancellár és Francois Hollande francia elnök tegnap este Berlinben tanácskozott Petro Porosenko ukrán elnökkel. „Meghallgattuk az ukránok verzióját a helyzet értékeléséről, számos kérdést áttekintettünk” – mondta a tanácskozás után Angela Merkel. A német kancellár nem zárta ki, hogy négyes találkozóra is sor kerül, a már ismert „normandiai formátumban”. Ezzel azt jelezte, hogy fel fogják venni a kapcsolatot Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.
Szeptemberben újrakezdik a kutatást a márciusban eltűnt malajziai utasszállító repülőgép után. Ennek tervéről tanácskoztak csütörtökön Canberrában ausztráliai, malajziai és kínai kormánytagok óvatos derűlátással.
A menekültügy és a nemzetközi terrorizmus elleni harc lesz az uniós belügyminiszterek mai luxembourgi tanácskozásának két fő témája. Szót ejtenek arról, miként lehetne elejét venni az elsősorban Észak-Afrika felől érkező menekülthullámnak.
A német politikai élet szereplői szerint Angela Merkel nem engedhet a Londontól érkező nyomásnak, s lehetővé kell tennie Jean-Claude Juncker bizottsági elnökké való kinevezését. Kiállt a luxemburgi kormányfő mellett Matteo Renzi olasz miniszterelnök is.
Módosítana Nagy-Britannia a személyek szabad mozgását biztosító uniós előíráson. A brit kormány tegnap Brüsszelben, az EU-s belügyminiszterek tanácskozásán vetette fel szabálymódosítási igényét. Mint fogalmaztak, a munkaerőpiachoz való korlátlan hozzáférés „tömeges migrációt” idézhet elő.