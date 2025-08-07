Egy hónap alatt csaknem tízszeresére ugrott a lakáshitelek iránti kereslet

Ingatlan;ingatlanpiac;lakáshitel;Otthon Start Program;

2025-08-07 09:00:00 CEST

Az év elejéhez viszonyítva csaknem 20 százalékkal emelkedett az egy érdeklődő által felvenni kívánt hitel átlagos összege is.

Az Otthon Start Program 3 százalékos támogatott hitelének bejelentését követően, egyetlen hónap alatt megtízszereződött a lakáshitelek iránti kereslet – derül ki a Bankmonitor adataiból. Ez alapján a keresletrobbanás történelmi mértékű, lényegesen meghaladja a CSOK Plusz bejelentését követő érdeklődésváltozást.

Az Otthon Start Programot, mely az első lakás megvásárlását hivatott támogatni maximum fix 3 százalékos kamat és legfeljebb 50 millió forint 25 évre felvehető hitelösszeg mellett, július 2-án jelentette be a kormányzat. A kedvezményes lakáshitel felvételéhez sem házasság, sem gyermek vállalása nem szükséges és életkori korláthoz sem kötött, emiatt rendkívül széles, korábbiakban támogatott hitelre nem jogosult rétegnek nyújthat érdemi anyagi előnyt az új konstrukció. A potenciális hitelfelvevők körét az is bővíti, hogy a hitelfelvételt követő bérbeadást sem zárja ki a jogalkotó.

A Bankmonitor.hu-n leadott, valós érdeklődések statisztikái (hitelösszeg, rendelkezésre álló jövedelem, megvásárolni kívánt ingatlan értéke és személyes adatok közlése alapján számszerűsített kereslet) azt mutatják, hogy egyetlen hónap leforgása alatt a lakosság lakáshitelek iránti kereslete közel tízszeresére ugrott (+879 százalék). Az összvolumen növekedésén belül fontos piaci változás, hogy az év elejéhez viszonyítva csaknem 20 százalékkal emelkedett az egy érdeklődő által felvenni kívánt hitel átlagos összege is.

A Bankmonitor szakértői azt is megállapították, hogy

a CSOK Plusz 2023 őszi bejelentésekor tapasztalt keresletnövekedés több, mint háromszorosa következett be 2025 júliusában,

az Otthon Start 200 milliárd forintra emelheti az újonnan megkötött országos havi lakáshitel volument novemberre (2025 első félévében az átlagos havi volumen 135 milliárd forint volt),

az új hitelkonstrukció a teljes lakáshitelkereslet akár több, mint 50 százalékát is kiteheti,

a bankszektor hatalmas nyomás alatt fog állni szeptembertől, a lakáshitelezéshez kapcsolódó dokumentációs, adminisztrációs komplexitás magas, jelentős különbségek alakulhatnak ki az egyes bankok között a hiteligénylés és folyósítás közötti idő vonatkozásában,

az Otthon Start iránt érdeklődők az ingatlan kifizetéséhez lényegesen magasabb arányban (75 százalék) vennének fel hitelt (2024 végén az átlagos hitelarány 55 százalék volt),

a magasabb hitelarányhoz érdemben átlag feletti fizetés kapcsolódik, így az érdeklődők havi jövedelmének átlagosan 25 százalékát vinné el az általuk felvenni kívánt hitelösszeg törlesztése (szemben a valamivel 30 százalékot meghaladó 2024-es országos átlaggal).

A szakértők szerint ügyféloldalról fontos tudni, hogy a bankok között érdemi különbségek alakulhatnak ki (csakúgy, mint a korábbi támogatott hiteleknél) a következő dimenziókban:

jövedelem és ingatlan elfogadás, azaz elérhető maximális hitelösszeg,

esetlegesen kapcsolódó további hitel (és nem hitel) termékek ár/költségszintje,

Otthon Start hitelhez kapcsolódó kedvezmények,

átfutási idő.

„Megfontoltság, tájékozódás, a lakásvásárlással járó teljes jogi és hitelezési folyamat megismerése, az ingatlanpiac feltérképezése és a hitelképesség előzetes, alapos felmérése az, amit az Otthon Start iránt komolyan gondolkozók számára ma érdemes megtenni” – értékelte a helyzetet Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője.