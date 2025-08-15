Aszfaltutakkal eddig nem foglalkozó vasúti cégekre bíz közútfelújításokat Lázár János tárcája

MÁV;Lázár János;útépítés;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2025-08-15 10:43:00 CEST

Közbeszerzés nem lesz, a MÁV két leányvállalata választja ki az útfelújítókat.

A legnagyobb építőipari vállalatok vezetői „vésztanácskozásokon” keresik a megoldást, hogyan rúghatnának labdába a Lázár János által vezetett Építési és Közlekedési Minisztérium által vezényelt állami infrastruktúra-beruházásokban – írja a 24.hu.

A portál szerint egymást követik az unortodox intézkedések, legutóbb például az irányított közbeszerzéseken edződött útépítők azért kaptak a szívükhöz, mert kiderült,

az országos közúthálózati felújításokra már nem is pályázhat bárki piaci alapon, közbeszerzés nem lesz, ehelyett a MÁV két leányvállalata választja ki az útfelújítókat.

A 24.hu felidézi, ezekre a munkákra az eddigi gyakorlat szerint négyévente szoktak közbeszerzést kiírni, és régiós keretmegállapodás kötni a nyertesekkel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kezelt utak esetében – illetve a munkák egy részét maga a Magyar Közút végzi el saját dolgozóival. De a hvg.hu összefoglalója alapján a portál cikkéből most kiderül, hogy ez az idén októberben lejáró legutóbbi keretszerződés után másként lesz.

Lázár János a Magyar Közút (amely csak a műszaki ellenőri feladatokat látja majd el) helyett két vasúti cégre bízta, hogy alvállalkozóként kiválassza a következő fél évben 30 milliárd forintos keretből tervezett útfelújításokra a megfelelő vállalkozásokat, ám ezeknek nem sok közük volt eddig az aszfaltutakhoz:

a MÁV Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. a síneket és a talpfákat cseréli/javítja, illetve a vasútüzemi építményeket, a munkagépeket karbantartja;

a MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft. pedig a műszaki vizsgálatokkal diagnosztizálja, hol szorul beavatkozásra a vasúti pálya, illetve járművizsgálatokat is végez.

A portál úgy tudja, a miniszternek nem tetszett, hogy keretmegállapodást kötöttek, amiben lehet is valami, hiszen 4 évre bebetonozza a nyertesek körét, ugyanakkor a közbeszerzés révén megismerhetők lennének a szereplők. A 24.hu-nak nyilatkozó közbeszerzési szakértő szerint a MÁV-os cégeket valójában a közbeszerzési törvény kijátszása érdekében vetették be, mivel ha úgynevezett „in-house” keretében köt szerződést kapcsolt vállalkozásával, akkor mentesül alóla.

Az ÉKM azzal magyarázta a vasúti cégek bevonását, hogy csak olyan utak esetében végeznek karbantartási és állagmegóvási munkákat, amelyek a MÁV személyszállító vállalkozása által üzemeltetett buszos közlekedést is kiszolgálják.