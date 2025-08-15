Meghalt egy kárpátaljai magyar katona Ukrajnában

katona;meghalt;kárpátaljai magyarok;orosz-ukrán háború;

2025-08-15 18:05:00 CEST

A 43 éves kincseshomoki férfi két éve szolgált az ukrán hadseregben.

Elesett a fronton egy kárpátaljai magyar katona, Leco Zsolt – írja a hvg.hu a Kárpáthír pénteki információja nyomán. Az eddigi adatok szerint a 43 éves kincseshomoki férfit két éve sorozták be katonának, halálának pontos helyszíne és körülményei egyelőre nem ismertek. Az elhunyt katonát felesége és fia gyászolja. Augusztus 19-én, kedden helyezik végső nyugalomra szülőfalujában.

– A Kárpáti Igaz Szó szerint a háború kezdete óta már több mint 60 kárpátaljai, magyar nemzetiségű vagy magyar gyökerekkel is rendelkező katona vesztette életét – olvasható a cikkben, amelyben megemlítik egy másik kárpátaljai magyar, Sebestyén József halálát.

Korábban az Orbán-kormány a halálesetről azt terjesztette, hogy a kárpátaljai férfit – számos szakértő szerint a valóságban nem létező – kényszersorozás közben verték meg, és a sérüléseibe halt bele. Az ügyben a Külgazdasági és Külügyminisztérium berendelte Ukrajna Magyarországra delegált nagykövetét is. Az ukrán hadsereg azt állítja, a férfi halálát tüdőembólia okozta, és tagadják, hogy bántalmazták.

Később azt is híresztelték, hogy nem indult vizsgálat az ügyben. Ehhez képest arról mi is beszámoltunk, hogy az ukrán ombudsman szerint nem voltak erőszakra utaló sérülés jelei Sebestyén József testén. Jurij Kovbasa ugyanis levelében azt írta, a vizsgálat eredményei cáfolják, hogy a férfi jogait bármivel megsértették volna a mozgósítás és a katonai szolgálatra való behívás, illetve a katonai szolgálata során. A törvényszéki orvosszakértői vizsgálat szerint a férfi halálának oka betegség volt, az ukránok bíznak is az elfogulatlan és etikus tájékoztatásban.