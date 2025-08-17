Valaki egy szállodai nyomtatóban hagyta a Trump-Putyin csúcstalálkozó teljes menetrendjét

Oroszország;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;

2025-08-17 10:12:00 CEST

A kormányzat szerint nem jelentett kockázatot az incidens.

Egy alaszkai szállodában péntek reggel olyan dokumentumokat találtak, amelyek az Egyesült Államok külügyminisztériumának fejlécét viselték, és érzékeny információkat tartalmaztak Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteken az alaszkai Anchorage-ben tartott találkozójáról – írja a honlapján az NPR amerikai közszolgálati rádió.

A nyolcoldalas anyag részletesen ismertette a csúcstalálkozó helyszíneit és időpontjait, valamint amerikai tisztviselők elérhetőségeit is tartalmazta.

A Hotel Captain Cook három vendége bukkant rá a dokumentumokra még a Trump-Putyin csúcstalálkozó előtt, helyi idő szerint pénteken reggel 9 óra körül a szálloda nyomtatójában. A hotel mintegy húszperces autóútra fekszik a megbeszélés helyszínétől, az Anchorage melletti Elmendorf–Richardson támaszponttól.

A dokumentumokról fényképek is készültek. A nyitóoldalon a találkozó részletes menetrendje szerepelt, Donald Trump egy protokollajándékot kívánt átadni Vlagyimir Putyinnak: egy amerikai fehérfejű rétisast ábrázoló asztali szobrot. Az anyag 2–5. oldala három amerikai tisztviselő nevét és telefonszámát tartalmazta, valamint összesen tizenhárom amerikai és orosz kormányzati szereplő neve is szerepelt benne. Az iratok fonetikus kiejtési segédletet is mellékeltek az orosz résztvevők neveihez.

A 6–7. oldalon az ebéd programja szerepelt, amelyet Vlagyimir Putyin tiszteletére akart megrendezni. A tervek szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin egymással szemben foglalt volna helyet: az amerikai elnök jobb oldalán Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter és Susie Wiles kabinetfőnök, míg balján Scott Bessent pénzügyminiszter, Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és Steve Witkoff különmegbízott ült volna. Putyin oldalán Szergej Lavrov külügyminiszter és Jurij Usakov külpolitikai tanácsadó kapott volna helyet. Bár az ebéd végül elmaradt, a dokumentumok szerint egy háromfogásos menü szerepelt az előzetes tervek között: zöldsaláta, filet mignon, halibut Olympia és desszertként crème brûlée.

A Fehér Ház helyettes sajtótitkára, Anna Kelly szombaton igyekezett bagatellizálni a történteket: a dokumentumokat egy többoldalas ebédmenühöz hasonlította, és hangsúlyozta, hogy az eset nem jelent valódi biztonsági kockázatot. A külügyminisztérium hivatalosan nem reagált a megkeresésekre.

Az incidens újabb példája volt azoknak a biztonsági hibáknak, amelyeket a Trump-adminisztráció hivatalos szereplői az elmúlt időszakban elkövettek. Ugyanezen a héten például egy Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) csoportos üzenetváltásába tévedésből egy idegen is bekerült, miközben egy emberölési kísérletért elítélt személy utáni hajtóvadászatról egyeztettek. Márciusban pedig nemzetbiztonsági tisztségviselők véletlenül egy újságírót is bevontak egy zárt körű megbeszélésbe, amely egy Jemen elleni katonai műveletről szólt.