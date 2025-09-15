Széthúzás a vajdasági magyarok körében

Biztosan nem lesz magyar összefogás a március 16-án megrendezendő szerbiai parlamenti választáson. Bár a Vajdaságban jóindulattal is mintegy 300 ezer magyar kisebbségi él, ha egyetlen pártra szavazhatnának, az adott tömörülés, ha országosan nem is, tartományi szinten mindenképpen az egyik legfontosabb szereplővé válhatna. De még a belgrádi parlamentbe is kilenc képviselőt delegálhatnának, ami igazán figyelemreméltó eredmény lenne.