A határon túli magyarok valódi érdekképviseletét szeretnék megvalósítani.
„Felszólítjuk a jóérzésű VMSZ-tagokat ne váljanak bűnrészessé!” című közleményében tiltakozott vasárnap a Szerbiában működő kisebbik magyar párt, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) szombati ünnepi beszédére reagálva.
A Vajdasági Magyar Szövetség látszólag hűen adaptálja az idehaza már megszokott gyakorlatokat.
A "magyar értékek" védelmében tiltották le a Tanyaszínház előadását. Nem a szerb hatalom, hanem a magyar fenntartó. A határon túli vezetés budapesti mentorát is túlszárnyalta.
A kisebbségi vezetők gyakran „megfeledkeznek” a tényről, hogy a határon túliakról való gondoskodás kezdeményezője még Antall József kormánya volt, őt követte a Horn-, az Orbán- és a Gyurcsány-, majd újra az Orbán-kormány, tehát létezik egy folyamatosság.
Az Orbán-kormány első határon túli „stratégiai partnere” a Pásztor István vezette VMSZ volt, így a vajdasági magyar társadalom lett az orbáni nemzetpolitika első áldozata. A szerbiai magyarság helyzetét súlyosbítja, hogy a szerb vezetés is az unortodox demokrácia híve.
A Szerbiai Képviselőház tegnap megkezdődött ülésén többek között napirenden szerepelt a Szerbiai Alkotmánybíróság kilenc bírájának a kinevezésére vonatkozó beterjesztés.
Biztosan nem lesz magyar összefogás a március 16-án megrendezendő szerbiai parlamenti választáson. Bár a Vajdaságban jóindulattal is mintegy 300 ezer magyar kisebbségi él, ha egyetlen pártra szavazhatnának, az adott tömörülés, ha országosan nem is, tartományi szinten mindenképpen az egyik legfontosabb szereplővé válhatna. De még a belgrádi parlamentbe is kilenc képviselőt delegálhatnának, ami igazán figyelemreméltó eredmény lenne.