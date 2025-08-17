Lázár János a vajdasági Palicsra ment brüsszelezni és ukránozni egy nagyot az állami ünnep ürügyén

Lázár János a vajdasági Palicson megkezdte az idei augusztus 20-i ünnepségsorozatot, négy nappal az állami ünnep előtt. A magyar kormány és személyesen Orbán Viktor üdvözletét tolmácsolva a helyieknek az építési és közlekedési miniszter előbb már csak megszokásból is Trianont emlegette, de Magyarországot és Szerbiát hasonló sorsúnak tartja. – Két olyan országot képviselünk ma itt, amelyik egyaránt áldozata Brüsszel önkényének és ostobaságának – jelentette ki a fideszes politikus, aki szerint mindketten kárvallottjai vagyunk annak, amit szerinte a belga fővárosban művelnek.
– Magyarország azért mert politikai okokból nem kapja meg a jussát, a magyar embereket és vállalkozásokat illető uniós pénzeket. Minden híresztelés és brüsszeli propaganda ellenére koránt sem jogi, pláne nem jogállami, hanem csakis és kizárólag politikai megfontolásból blokkolják azokat a pénzeket, amelyek nekünk, magyaroknak járnak – mondott jól oda az EU-nak Lázár, aki maga is egy EU-tagállam minisztere. Felhozta az évtizedekkel ezelőtti történeteket, amikor még nem is voltunk uniós tagok, hogy megnyitottuk a piacainkat a nagy európai multik előtt, és megosztottuk tudásunkat és tehetségünket, s ezzel rászolgáltunk a későbbi tagtársaink pénzére.
– Nem mondunk igent mindenre, mert ez nem is volt benne a szerződésben, és mi magyarok ebben kurucosan kitartunk. Politikai zsarolás, hogy nem kaphatjuk meg a jussunkat, meg akarnak törni minket – panaszkodott a tárcavezető, és már sorolt is a kormánypropaganda szövegét, hogy szerinte mi a gond: „15 éve következetesen nemet mondunk a háborúra (Hol volt akkor még? – a szerk.), a migrációra és a genderideológiára.” Lázár úgy fogalmazott, hogy ezek a szuverenitásunk szíve közepébe tartozó kérdések. – Ha meg akarunk maradni magyarként és európaiként, nekünk kell döntenünk a háború és béke kérdésében – tette hozzá sejtelmesen, de nem fejtette ki, hogy mit ért ez alatt.
A miniszter azt fejtegette, hogy hiába csuklóztatják évek, évtizedek óta déli szomszédunkat a csatlakozási feltételek teljesítésével, de szerinte mások – itt Ukrajnára utalt – a sor végéről annak elejére ugorhatnak. Elővette a már sokszor cáfolt tételt az orosz agresszió alatt álló szomszédunk „gyorsítósávos” csatlakoztatásáról, ami szerinte az ukrán embereknek sem érdeke, csakis a „brüsszeli mélyállamnak”, amelyik üveggyöngyökért szerezné meg az amúgy romokban heverő ukrán gazdaságot, és egy hatalmas piacot.Magyarország egyedüliként nem írta alá az uniós nyilatkozatot arról, hogy az ukránoknak szabadon kell dönteniük a jövőjükről
E fejtegetés végén állapította meg, hogy „ezért éri meg nekik a háború”, és – fokozva a szintén valótlan állításokat – szerinte Kijevben „elhallgatják a kárpátaljai Sebestyén József halálát, sőt meglincselését”. Végül kitért a választásokra, amelyen meg kell állítani a Nyugatot, és a 24. órában meg kell akadályozni Szerbiának és Magyarországnak is, hogy „bevándorló országgá váljon”.Az ukrán ombudsman szerint nem voltak erőszakra utaló sérülés jelei Sebestyén József testénUkrajna azt állítja, vizsgálják Sebestyén József halálának körülményeitEurópai Bizottság: Magyarország ugyanolyan korrupt, mint egy éve volt, az Orbán-kormány gyakorlatilag semmit nem tett a jogállamiság helyreállításáért