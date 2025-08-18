Lázár Jánosnak és Mészáros Lőrincnek is odaszólt Geszti Péter a hódmezővásárhelyi koncerten

MÁV;Lázár János;Hódmezővásárhely;Geszti Péter;Mészáros Lőrinc;

Beszállt a NER és a zenészvilág közötti üzengetésbe.

Geszti Péter is beszállt a NER és a könnyűzenészek közötti adok-kapokba: a Gulyáságyú Média szerint a zenész a Márki-Zay Péter által vezetett Hódmezővásárhelyen tartott ingyenes koncertet, a színpadról pedig odaszúrt a MÁV-on keresztül Lázár János építési és közlekedési miniszternek, valamint Mészáros Lőrinc felcsúti oligarchának.

Az eseményről Márki-Zay Péter töltött fel egy mobiltelefonnal videót, amelyet a Szent István Napok és XIX. Borfesztivál elnevezésű városi rendezvény keretében tartottak. A felvételt azóta törölték, de a lap lementette a videót és közzétette ismét. Ez alapján Geszti Pétertől a MÁV gyengélkedése és Mészáros Lőrinc magyar nyelvvel való küzdelme nyomán ilyen mondatok hangzottak el a színpadon:

„Tegye fel a kezét, aki vonattal jött (...) nektek külön gratulálunk, hogy sikerült ideérni.”

„Most nemrég hallottuk, hogy a MÁV bejelentette, 2026-ban embert juttatnak el a Balatonra.”

„És akkor még muszáj kérdeznem valamit. A többiek hogy jöttek? Hát gondolom, nem gyalog.”

„Állnak már az úttörő sátorak, de ti mindig legyetek bátorak.”

Az idei nyár magyar koncertvilága elsősorban arról nevezetes, hogy egyrészt a közönség részéről rendszeresen zúg a mocskos Fidesz-rigmus, másrészt pedig számos zenész is a színpadról, és/vagy a közösségi médiában nyilvánítja ki kritikáját a kormány felé, ki burkoltabb, ki nyíltabb formában, Carameltől a Punnany Massifon át Azahriah-ig. A kiállásokat a Fidesz hatalmi gépezete egyelőre elég ügyetlenül kezeli, mindenesetre Deutsch Tamás már listázni kezdte a számára nem kedves előadókat.

A MÁV ügyes-bajos dolgaiért felelős Lázár János építési és közlekedési miniszter egyébként Márki-Zay Péter egyik fő ellenfelének tekinthető, a tárcavezető ugyanis korábban tíz évig volt Hódmezővásárhely polgármestere, viaskodásuk pedig lényegében az ellenzéki politikus színrelépése óta töretlen.