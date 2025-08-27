Betörtek Dnyipro régióba az orosz csapatok

Ukrajna;háború;Dnyipro;előretörés;orosz megszállás;

2025-08-27 12:34:00 CEST

Bár állítólag sikerült visszaverni őket, a fejlemények aligha javítják az ukrán harci morált.

Az ukrán hadsereg megerősítette, hogy orosz csapatok átlépték a Dnyipropetrovszki terület keleti ipari övezetének határát, ahol állásokat próbálnak kialakítani.

A Dnyipro Műveleti–Stratégiai Csapatcsoport szóvivője a BBC-nek azt mondta: ez volt az első ilyen nagyszabású támadás a térségben. Viktor Trehubov hozzátette, hogy sikerült megállítani az orosz előrenyomulást.

A DeepState nevű ukrán térkép szerint az orosz erők két falut is megszálltak a régió határán belül, Zaporizkét és Novohryhorivkát. Az ukrán vezérkar ezt cáfolta: közlésük alapján Zaporizke továbbra is ukrán kézen van, Novohryhorivka környékén pedig heves harcok folynak.

A térségbe való esetleges orosz betörés súlyos következményekkel járna az ukrán morálra nézve, különösen abban az időszakban, amikor az Egyesült Államok vezetésével indított diplomáciai erőfeszítések kifulladóban vannak.

Moszkva hivatalosan nem tart igényt Dnyipropetrovszkra – ellentétben Donyeckkel és Ukrajna további négy keleti régiójával –, de a terület nagyvárosait korábban többször érte támadás, köztük a központnak számító Dnyiprót is. A szomszédos Poltava megyében szerdára virradóra az energiaszektor ellen intéztek csapásokat. A háború előtt Dnyipropetrovszk lakossága meghaladta a hárommillió főt, és a Donbasz után Ukrajna második legnagyobb nehézipari központjának számított.

Bár az orosz előrenyomulás lassú és súlyos veszteségekkel jár, az elmúlt hetekben nyertek bizonyos területeket Donyeck térségében. A hónap elején egy kisebb gyalogos alakulat váratlanul mintegy tíz kilométerre hatolt be az ukrán védelmi állások mögé Dobropillia környékén, de az előrenyomulás azóta megállt.

Nem hivatalos beszámolók szerint Vlagyimir Putyin Donald Trumppal folytatott egyeztetésében jelezte: kész befejezni a háborút, ha Ukrajna átadja Donyeck még Kijev fennhatósága alatt álló részeit. Ukrán vélemények szerint azonban az orosz államfőnek más céljai is lehetnek.

Pavlo Palisa ezredes, az elnöki hivatal helyettes vezetője júniusban amerikai újságíróknak arról beszélt, hogy a Kreml célja Ukrajna teljes keleti területének megszerzése a Dnyeper folyótól keletre, ami az ország kettévágását jelentené.

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas figyelmeztetett: csapdát jelentene, ha Oroszország bármilyen területi nyereséget érne el egy békemegállapodás keretében. Kiemelte, hogy Moszkva eddig nem tett engedményeket, és világosan látszik, hogy ebben a háborúban Oroszország az agresszor.

Donald Trump a múlt héten Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyinnal, majd Washingtonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is egyeztetett, és jelezte: már megkezdte egy csúcstalálkozó megszervezésének előkészületeit a két vezető részvételével. A hét végére azonban az áttörés lehetőségével kapcsolatos várakozások fokozatosan csökkentek.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint a csúcstalálkozó programja „egyáltalán nincs előkészítve”, ezért jelenleg nincs napirenden. Hozzátette, hogy minden biztonsági garanciákról szóló egyeztetés értelmetlen Oroszország részvétele nélkül, amit a nyugati országok nem fogadnak el.

Steve Witkoff amerikai különmegbízott a Fox News adásában közölte, hogy a hét második felében New Yorkban ukrán tisztviselőkkel tárgyal, ugyanakkor folyamatos kapcsolatban áll az orosz féllel is.

Volodimir Zelenszkij eközben arra ösztönözte nyugati partnereit, hogy erősítsék meg erőfeszítéseiket a jövőbeni biztonsági garanciákat rögzítő megállapodás érdekében. Kedden Kijevben tárgyalt Tony Radakin brit vezérkari főnökkel, és a londoni kormány jelezte: Nagy-Britannia kész katonai erőket küldeni Ukrajnába a harci cselekmények lezárulta után.

Időközben Ukrajna enyhítette a mozgósítási szabályokat: a 18 és 22 év közötti férfiak szabadon elhagyhatják az országot. Julija Szviridenko miniszterelnök elmondta, hogy ez azok számára is érvényes, akik jelenleg külföldön tartózkodnak, vagyis hazatérhetnek, majd ismét kiutazhatnak. Hozzátette: a cél, hogy az ukrán állampolgárok a lehető legszorosabb kapcsolatot tarthassák fenn hazájukkal.